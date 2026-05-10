به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، سید علی مرعشی، درباره آخرین وضعیت خدمات درمانی به حجاج ایرانی در عربستان اظهار کرد: در مدینه منوره دو درمانگاه شبانه‌روزی فعال است و روزانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر به این مراکز مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در مکه مکرمه نیز پنج درمانگاه شبانه‌روزی راه‌اندازی شده و خدمات درمانی به زائران به‌صورت مستمر ارائه می‌شود.

مرعشی با تأکید بر مطلوب بودن وضعیت سلامت زائران ایرانی گفت: خوشبختانه مراجعات به بیمارستان‌ها پایین بوده و تاکنون بیماری حاد و نگران‌کننده‌ای مشاهده نشده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت ادامه داد: تاکنون ۱۵ مورد بستری در مدینه ثبت شده که همه بیماران پس از دریافت خدمات درمانی لازم ترخیص شده‌اند و در حال حاضر هیچ بیمار بستری در بیمارستان مدینه وجود ندارد.

وی با اشاره به آمار کلی مراجعات درمانی از آغاز عملیات حج تاکنون تصریح کرد: به‌طور متوسط روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ زائر از خدمات درمانی استفاده کرده‌اند.