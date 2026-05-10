  1. استانها
  2. فارس
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

حسینی: نیروهای شرکتی شهرداری شیراز تعیین تکلیف شوند

حسینی: نیروهای شرکتی شهرداری شیراز تعیین تکلیف شوند

شیراز- عضو شورای اسلامی شهر شیراز با انتقاد از توقف روند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری شیراز، خواستار تعیین تکلیف فوری این نیروها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده مریم حسینی در نطق پیش از دستور صحن شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به ۷۲ روزی که آن را افتخارآفرین توصیف کرد، گفت: مردم با اتکا به خداوند و لبیک به ولی امر مسلمین، چنان وحدت، دینداری و وطن‌دوستی‌ای را به نمایش گذاشتند که دشمنان اسلام و ایران در تحلیل این حماسه عظیم درمانده‌اند.

وی ادامه داد: ملت ایران ثابت کرد که در دفاع از حریم ولایت از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند و در عشق به خاک وطن نیز از هیچ فداکاری دریغ ندارد.

عضو شورای شهر شیراز افزود: در کنار این ملت رشید، نیروهای مسلح نیز با هوشیاری، شجاعت و اطاعت کامل از فرماندهی کل قوا، امنیت و آرامش را در حساس‌ترین مقاطع تاریخی کشور حفظ کردند و با برهم زدن معادلات جهانی، به دنیا نشان دادند که رمز پیروزی، ایمان، ولایت‌مداری و وحدت است.

حسینی گفت: امروز ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری سربلند است و این عزت را مدیون خون شهدا، صبر خانواده‌های آنان، ایستادگی مردم و جانفشانی نیروهای مسلحی است که اجازه ندادند خدشه‌ای به غیرت دینی و ملی کشور وارد شود.

وی در ادامه با طرح موضوع نیروهای شرکتی شهرداری شیراز یادآور شد: بیش از دو سال پیش، شهرداری با برگزاری آزمونی برای تبدیل وضعیت ۳۰۰ نفر از نیروهای شرکتی که سال‌ها با حداقل امنیت شغلی خدمت کرده بودند، اقدامی منطقی و مبتنی بر عدالت انجام داد، اما این روند متوقف شد و نیروهای مشمول همچنان در بلاتکلیفی باقی مانده‌اند.

عضو شورایشهرشیراز با اشاره به تأکید رهبر انقلاب در پیام نوروزی ۱۴۰۵ بر عدالت و کارآمدی نظام اداری، گفت: کوچک‌ترین بی‌عدالتی در ساختار استخدامی پذیرفتنی نیست.

وی همچنین به اعلام موضع رئیس‌جمهور درباره لزوم پایان دادن به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرد و آن را در راستای تحقق عدالت استخدامی دانست.

سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز از مدیریت شهری شیراز خواست پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را با قاطعیت در دستور کار قرار دهد و این شهر را به الگویی ملی در اجرای عدالت استخدامی تبدیل کند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مربیان فرهنگسراها پرداخت و گفت: در شرایط جنگ و تحریم، اداره شهر دشوار شده است، اما نباید مطالبات معیشتی مربیان نادیده گرفته شود. این مربیان با حداقل حقوق و مزایا، بیشترین تلاش را در عرصه فرهنگی انجام می‌دهند و خواستار تعیین تکلیف عادلانه و سریع حق‌الزحمه خود متناسب با شرایط اقتصادی هستند.

وی در پایان از استاندار فارس درخواست کرد که با توجه به نقش مواکب در خدمت‌رسانی و تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت، حمایت ویژه و فوری از این مجموعه‌ها صورت گیرد و با تشکیل کارگروه‌های هماهنگ، زمینه پشتیبانی مؤثر از آنان فراهم شود.

کد مطلب 6825832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها