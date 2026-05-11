«شهر بیدار» یا بیداری زودهنگام انتخاباتی؟

خبرگزاری مهر، گروه استانها- *بهنام بهتری نژاد: رونمایی از یک کتاب شخصی، حق طبیعی هر نویسندهای است؛ حتی اگر نویسنده، رئیس شورای شهر شیراز باشد.
مسئله اما جایی آغاز میشود که یک «اثر کاملاً شخصی» ناگهان از پشت تریبون عمومی، در سالن رسمی شورای شهر و زیر سایه بیتالمال رونمایی میشود؛ آن هم با تشریفات رسانهای، حضور خبرنگاران و فضایی که بیشتر از یک مراسم فرهنگی، بوی آغاز زودهنگام تبلیغات انتخاباتی میدهد.
ابراهیم حسینی رئیس شورای شهر شیراز در مراسم رونمایی از این اثر این ، کتاب «شهر بیدار» اثری شخصی اعلام کرده است، حالا افکار عمومی حق دارد چند سؤال ساده اما جدی بپرسد؛ هزینه چاپ این کتاب را چه کسی پرداخت کرده است؟ اگر حتی یک ریال از بودجه شورا یا شهرداری صرف چاپ، طراحی، تبلیغات یا مراسم رونمایی شده باشد، این اقدام با استناد به کدام قانون و مجوز صورت گرفته است؟
آیا بیتالمال به حیاط خلوت پروژههای شخصی مدیران شهری شیراز تبدیل شده است؟
اگر همه هزینهها شخصی بوده، باز هم اصل ماجرا تغییر نمیکند؛ چرا باید سالن رسمی شورای شهر، امکانات عمومی و ظرفیت رسانهای یک نهاد مردمی، در اختیار رونمایی از یک کتاب شخصی قرار گیرد؟
آیا هر شهروند عادی هم میتواند برای رونمایی کتابش از سالن شورا، تشریفات رسمی و پوشش رسانهای بهرهمند شود یا این امکانات فقط برای صاحبان صندلیهای قدرت در دسترس است؟
واقعیت این است که زمانبندی انتشار این کتاب، بیش از خود کتاب جلب توجه میکند.
در حالی که فضای سیاسی شهر آرام آرام به سمت انتخابات شورای شهر حرکت میکند، رونمایی پر سر و صدای این کتاب بیش از آنکه یک اتفاق فرهنگی باشد، شبیه آغاز کمپین نرم انتخاباتی است؛ استفاده از جایگاه عمومی برای دیدهشدن بیشتر، آن هم پیش از آغاز رسمی رقابتها.
این همان نقطهای است که نهادهای نظارتی نباید از کنار آن بیتفاوت عبور کنند.
فرمانداری شیراز دقیقاً کجای این ماجرا ایستاده است؟ شأن نظارتی فرمانداری فقط برای اختلافات اداری و صورتجلسات شورا تعریف شده یا باید نسبت به استفاده احتمالی از امکانات عمومی در مسیر منافع شخصی و انتخاباتی نیز حساس باشد؟
اگر امروز استفاده از تریبون و امکانات عمومی برای رونمایی یک اثر شخصی عادیسازی شود، فردا چه چیزی مانع تبدیل کامل نهادهای عمومی به ستادهای غیررسمی تبلیغاتی خواهد شد؟
مدیریت شهری زمانی میتواند از مردم انتظار اعتماد داشته باشد که میان «مسئولیت عمومی» و «منافع شخصی» دیوار روشنی وجود داشته باشد؛ دیواری که ظاهراً این روزها هر روز کوتاهتر از قبل میشود.
*فعال رسانه ای استان فارس
