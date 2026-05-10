انهدام تانک و بولدوزر اسرائیلی در حملات پهپادی حزب الله+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب الله اعلام کرد که بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی از نوع 9دی در شهر بنت جبیل با پهپاد انتخاری هدف قرار گرفت و این حمله دقیق بوده است. حزب الله همچنین تجمع نظامیان صهیونیست را در نزدیکی شهردای الخیام، هدف قرار داد.

همچنین حزب ‌الله لبنان تصاویری از عملیات هدف قرار دادن یک تانک «مرکاوا» متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «رشاف» در جنوب لبنان را منتشر کرد.

بر اساس این بیانیه، این تانک با استفاده از یک پهپاد انتحاری مورد حمله قرار گرفته است.

این در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی همزمان با اعلام وقوع حادثه امنیتی سخت برای نظامیان ارتش صهیونیستی، از وقوع انفجار شدید در شهرک صهیونیست نشین کریات شمونا خبر دادند. در پی حادثه امنیتی بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی مجبور به فرود برای انتقال کشته ها و مجروحان این حادثه شده است. رسانه‌های عبری گزارش دادند که دستکم یک موشک حزب الله بدون فعال شدن آژیرهای هشدار در این شهرک اصابت سقوط کرده است.