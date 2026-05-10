۲۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری اظهار کرد: در تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه، مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شده و آن را توقیف کردند که در بازرسی از این خودرو ۲۵ تن نهاده دامی خارجی قاچاق کشف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش محموله مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است که در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.