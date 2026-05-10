۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۱۷

چشم‌اندازهای بی‌بدیل از گهر تا اشترانکوه؛ پایتخت طبیعت ایران معرفی شود

دورود - فرماندار دورود گفت: این شهرستان که به «پایتخت طبیعت» معروف است، نیازمند معرفی بیشتر برای توسعه گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند، شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با یکی از برنامه‌های تلویزیونی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و گردشگری این شهرستان، «دورود» را نیازمند معرفی بیشتر برای توسعه گردشگری و آبادانی دانست.

دورود؛ پایتخت طبیعت لرستان با جمعیت ۱۹۷ هزار نفر

بیرانوند با معرفی شهرستان دورود افزود: دورود در شرق استان لرستان واقع شده و به «پایتخت طبیعت» لرستان معروف است.

وی ادامه داد: جمعیت ما بر اساس سامانه «سیب» ۱۹۷ هزار نفر است.

بیرانوند توضیح داد: چشم‌اندازهای طبیعی بسیار زیادی داریم؛ از دریاچه زیبای «گهر» و مسیر راه‌آهن دورود تا بیشه با آن توپوگرافی کوهستانی، واقعاً یکی از چشم‌اندازهای کم‌نظیر کشور است.

دو رودخانه «تیره» و «ماربره»؛ وجه تسمیه دورود

فرماندار دورود با اشاره به وجه تسمیه این شهرستان گفت: طبیعت بکر، رودخانه‌های پرآب و وجه تسمیه شهرستان به دلیل دو رودخانه «تیره» و «ماربره» است.

وی ادامه داد: نکته جالب اینکه قدیم به دورود، «بحرین» هم می‌گفتند.

آبشارهای متعدد و روستاهای هدف گردشگری

فرماندار دورود به آبشارهای متعدد و روستاهای هدف گردشگری اشاره کرد و گفت: روستای «دره اسپر» یکی از زیباترین روستاهای شهرستان است.

وی اضافه کرد: روستای «مروک» نیز قطب تولید زردآلو در استان و حتی کشور محسوب می‌شود.

فعالیت ۴۴ واحد صنعتی در دورود

بیرانوند با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و وجود راه‌آهن سراسری تصریح کرد: ۴۴ واحد صنعتی در این شهرستان فعال است.

کوه‌های مرتفع اشترانکوه، قارون و باباهور؛ چشم‌اندازهای بی‌بدیل

فرماندار دورود گفت: کوه‌های مرتفع «اشترانکوه»، «قارون» و «باباهور» که شهر دورود در دامنه آن قرار گرفته، چشم‌اندازهای بی‌بدیلی خلق کرده‌اند.

وی ادامه داد: امیدواریم با معرفی این ظرفیت‌ها، گام مؤثری در توسعه گردشگری و آبادانی شهرستان برداریم.

۵۴۹ داوطلب برای انتخابات شوراها

بیرانوند در پاسخ به سوالی درباره مشارکت در انتخابات شوراها گفت: امسال در مجموع دو بخش، ۵۴۹ نفر برای حضور در انتخابات شوراها داوطلب شدند که از این تعداد ۲۱ نفر خانم و ۵۲۸ نفر آقا هستند.

    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      دورود زیبا🤩🤩
      • IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
        دریاچه گهر خیلی قشنگه ففط مسیرش سخته یه کم

