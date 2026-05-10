به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند، شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با یکی از برنامه‌های تلویزیونی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و گردشگری این شهرستان، «دورود» را نیازمند معرفی بیشتر برای توسعه گردشگری و آبادانی دانست.

دورود؛ پایتخت طبیعت لرستان با جمعیت ۱۹۷ هزار نفر

بیرانوند با معرفی شهرستان دورود افزود: دورود در شرق استان لرستان واقع شده و به «پایتخت طبیعت» لرستان معروف است.

وی ادامه داد: جمعیت ما بر اساس سامانه «سیب» ۱۹۷ هزار نفر است.

بیرانوند توضیح داد: چشم‌اندازهای طبیعی بسیار زیادی داریم؛ از دریاچه زیبای «گهر» و مسیر راه‌آهن دورود تا بیشه با آن توپوگرافی کوهستانی، واقعاً یکی از چشم‌اندازهای کم‌نظیر کشور است.

دو رودخانه «تیره» و «ماربره»؛ وجه تسمیه دورود

فرماندار دورود با اشاره به وجه تسمیه این شهرستان گفت: طبیعت بکر، رودخانه‌های پرآب و وجه تسمیه شهرستان به دلیل دو رودخانه «تیره» و «ماربره» است.

وی ادامه داد: نکته جالب اینکه قدیم به دورود، «بحرین» هم می‌گفتند.

آبشارهای متعدد و روستاهای هدف گردشگری

فرماندار دورود به آبشارهای متعدد و روستاهای هدف گردشگری اشاره کرد و گفت: روستای «دره اسپر» یکی از زیباترین روستاهای شهرستان است.

وی اضافه کرد: روستای «مروک» نیز قطب تولید زردآلو در استان و حتی کشور محسوب می‌شود.

فعالیت ۴۴ واحد صنعتی در دورود

بیرانوند با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و وجود راه‌آهن سراسری تصریح کرد: ۴۴ واحد صنعتی در این شهرستان فعال است.

کوه‌های مرتفع اشترانکوه، قارون و باباهور؛ چشم‌اندازهای بی‌بدیل

فرماندار دورود گفت: کوه‌های مرتفع «اشترانکوه»، «قارون» و «باباهور» که شهر دورود در دامنه آن قرار گرفته، چشم‌اندازهای بی‌بدیلی خلق کرده‌اند.

وی ادامه داد: امیدواریم با معرفی این ظرفیت‌ها، گام مؤثری در توسعه گردشگری و آبادانی شهرستان برداریم.

۵۴۹ داوطلب برای انتخابات شوراها

بیرانوند در پاسخ به سوالی درباره مشارکت در انتخابات شوراها گفت: امسال در مجموع دو بخش، ۵۴۹ نفر برای حضور در انتخابات شوراها داوطلب شدند که از این تعداد ۲۱ نفر خانم و ۵۲۸ نفر آقا هستند.