۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۵۳

ادعای مضحک کشیش آمریکایی: ترامپ درک بهتری از تعالیم کتاب مقدس دارد!

یک کشیش محافظه‌کار آمریکایی مدعی شد دونالد ترامپ درک بهتری از آموزه‌های کتاب مقدس نسبت به پاپ لئو چهاردهم دارد؛ اظهاراتی که در بحبوحه اختلافات بر سر جنگ علیه ایران مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم رابرت جفریز، کشیش مسیحی محافظه‌کار آمریکایی، ادعا کرد که دونالد ترامپ درک بهتری از آموزه‌های کتاب مقدس نسبت به پاپ لئو چهاردهم دارد.

جفریز این اظهارات را در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز و در واکنش به دیدار اخیر پاپ با مارکو روبیو مطرح کرد.

این کشیش آمریکایی با اشاره به مواضع پاپ درباره جنگ علیه ایران و در جانبداری بی‌اساس از ترامپ، مدعی شد: «پاپ فرد خوبی است، اما درباره ایران اشتباه می‌کند.»

او افزود: «به نظر می‌رسد ترامپ درک بهتری از تعالیم کتاب مقدس دارد.»

تنش‌ها میان ترامپ و پاپ در ماه‌های اخیر، پس از دعوت پاپ به حل مسالمت‌آمیز بحران ایران، افزایش یافته است. ترامپ در واکنش، پاپ را به «ضعف» متهم کرده و مدعی شده بود واتیکان خطر برنامه هسته‌ای ایران را درک نمی‌کند.

جفریز که از حامیان قدیمی ترامپ در میان جریان‌های انجیلی آمریکا به شمار می‌رود، پیش‌تر نیز از انتقادهای رئیس‌جمهور آمریکا علیه پاپ دفاع کرده بود.

در مقابل، پاپ لئو چهاردهم این اتهامات را رد و تأکید کرده است که مأموریت کلیسا «دعوت به صلح» و مخالفت با هرگونه سلاح هسته‌ای است.

ترامپ همچنین طی روزهای گذشته به دلیل انتشار تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی که او را در هیبت حضرت عیسی مسیح (ع) نشان می‌داد، با موجی از انتقادها روبه‌رو شد.

    • IR ۰۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      سعدی علیه الرحمه می فرماید: احمق را ستایش خوش آید، همچون لاشه که چون در کعبش دمی فربه نماید.
    • IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      ترامپ خر وحشی لگدپرانی است که هیچ چیز نمیفهمد! بنده پول شهرت خودنمایی رشوه خوار اخاذ بزرگ عربها و صهیونیستها که ارتش امریکای شیطان را در اختیار نتان یابوی جنایتکار بگذارد عذاب خدا بر هر دو
    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      خاک بر سر کشیش اجاره ای و برده امریکایی ترامپ درود بر پاپ شجاع و آزاده
    • سی وش IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      ترامپ درک بهتری از آموزه های شیطان دارد.دوره های اموزشی بسیار خوبی در جزیره معروف دیده.
    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      برنامه هسته ای ایران صلح امیزه ،عیسی مسیح طرفدار صلح ودوستی بود
      • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
        شما چقدر ساده ای که فکر میکنی کسی که بعد از شکنجه ی کودکان آن ها را ( میخورد ) انسان هست که بخواهد دین داشته باشد..

