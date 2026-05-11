ادعای مضحک کشیش آمریکایی: ترامپ درک بهتری از تعالیم کتاب مقدس دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم رابرت جفریز، کشیش مسیحی محافظهکار آمریکایی، ادعا کرد که دونالد ترامپ درک بهتری از آموزههای کتاب مقدس نسبت به پاپ لئو چهاردهم دارد.
جفریز این اظهارات را در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز و در واکنش به دیدار اخیر پاپ با مارکو روبیو مطرح کرد.
این کشیش آمریکایی با اشاره به مواضع پاپ درباره جنگ علیه ایران و در جانبداری بیاساس از ترامپ، مدعی شد: «پاپ فرد خوبی است، اما درباره ایران اشتباه میکند.»
او افزود: «به نظر میرسد ترامپ درک بهتری از تعالیم کتاب مقدس دارد.»
تنشها میان ترامپ و پاپ در ماههای اخیر، پس از دعوت پاپ به حل مسالمتآمیز بحران ایران، افزایش یافته است. ترامپ در واکنش، پاپ را به «ضعف» متهم کرده و مدعی شده بود واتیکان خطر برنامه هستهای ایران را درک نمیکند.
جفریز که از حامیان قدیمی ترامپ در میان جریانهای انجیلی آمریکا به شمار میرود، پیشتر نیز از انتقادهای رئیسجمهور آمریکا علیه پاپ دفاع کرده بود.
در مقابل، پاپ لئو چهاردهم این اتهامات را رد و تأکید کرده است که مأموریت کلیسا «دعوت به صلح» و مخالفت با هرگونه سلاح هستهای است.
ترامپ همچنین طی روزهای گذشته به دلیل انتشار تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی که او را در هیبت حضرت عیسی مسیح (ع) نشان میداد، با موجی از انتقادها روبهرو شد.
