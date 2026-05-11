به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاریو، حاییم تامر یکی از مسئولان سابق موساد گفت، آمریکاییها در مذاکرات با ایران به برنامه موشکی این کشور نمیپردازند و به نظر میرسد که آنها کاملاً از موضوع تغییر نظام عقبنشینی کردهاند.
وی اضافه کرد: به نظر میرسد ما به نوعی در بنبست قرار داریم. مذاکراتی در جریان است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هر هفته اعلام میکند که به زودی به یک توافق تاریخی با ایران دست خواهیم یافت. همچنین یک سند ده بندی بین دو طرف از طریق پاکستانیها در جریان است. محتوای آن چیست؟ من نمیدانم.
تامر بیان کرد: آمریکا راه کار خوبی برای مسئله تنگه هرمز ندارد و ایرانیها بر دریافت عوارض از کشتی ها اصرار دارند. ترامپ به دنبال راهی برای عقبنشینی است، در حالی که ایرانیها سرسختانه مقاومت میکنند و از تغییر مواضع خود امتناع میورزند. فکر میکنم ترامپ به فکر انتخابات میاندورهای نوامبر است، انتخاباتی که میتواند او را به یک رئیسجمهور بیعرضه تبدیل کند. او در این انتخابات انواع و اقسام بازیها را با افکار عمومی آمریکا انجام میدهد. در حال حاضر، اوضاع برای او خوب به نظر نمیرسد.
