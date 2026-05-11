به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ابراهیم‌نژاد صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر حفر چاه غیرمجاز در یکی از روستاهای شهرستان، اکیپ‌های گشت و کنترل با اخذ دستور قضایی و همراهی نیروی انتظامی به محل اعزام شدند و در بررسی‌های انجام‌شده، یک حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و اقدامات لازم برای انسداد آن در دستور کار قرار گرفت.

ابراهیم‌نژاد افزود: در ادامه این عملیات، چاه حفرشده به عمق ۳۸ متر با حضور عوامل ذی‌ربط پر و مسلوب‌المنفعه شد.

وی ادامه داد: در عملیاتی جداگانه، یک دستگاه حفاری غیرمجاز که به‌صورت غیرقانونی در حال فعالیت بود شناسایی و توقیف شد و به پارکینگ امور منابع آب شهرستان منتقل گردید. همچنین متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیر امور منابع آب عجب‌شیر با تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی گفت: گشت‌های حفاظت و کنترل به‌صورت مستمر و حتی در ساعات شبانه در سطح شهرستان فعال هستند تا از هرگونه تخلف در حوزه منابع آب جلوگیری شود.