  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

کشف یک حلقه چاه غیرمجاز و توقیف دستگاه حفاری در عجب‌شیر

کشف یک حلقه چاه غیرمجاز و توقیف دستگاه حفاری در عجب‌شیر

عجب شیر- مدیر امور منابع آب شهرستان عجب‌شیر از کشف یک حلقه چاه غیرمجاز و توقیف یک دستگاه حفاری در جریان عملیات گشت و کنترل این اداره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ابراهیم‌نژاد صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر حفر چاه غیرمجاز در یکی از روستاهای شهرستان، اکیپ‌های گشت و کنترل با اخذ دستور قضایی و همراهی نیروی انتظامی به محل اعزام شدند و در بررسی‌های انجام‌شده، یک حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و اقدامات لازم برای انسداد آن در دستور کار قرار گرفت.

ابراهیم‌نژاد افزود: در ادامه این عملیات، چاه حفرشده به عمق ۳۸ متر با حضور عوامل ذی‌ربط پر و مسلوب‌المنفعه شد.

وی ادامه داد: در عملیاتی جداگانه، یک دستگاه حفاری غیرمجاز که به‌صورت غیرقانونی در حال فعالیت بود شناسایی و توقیف شد و به پارکینگ امور منابع آب شهرستان منتقل گردید. همچنین متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیر امور منابع آب عجب‌شیر با تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی گفت: گشت‌های حفاظت و کنترل به‌صورت مستمر و حتی در ساعات شبانه در سطح شهرستان فعال هستند تا از هرگونه تخلف در حوزه منابع آب جلوگیری شود.

کد مطلب 6826342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها