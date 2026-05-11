بدیعیان: ۳۲ متهم در طرح پاکسازی محلات دستگیر شدند

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مطالبات مردمی و با هدف افزایش احساس امنیت در محلات، مرحله جدیدی از طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز با هماهنگی مقام قضایی در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲ شاهینشهر به اجرا درآمد.
وی با اشاره به نتایج این طرح افزود: در عملیات ضربتی مأموران انتظامی، ۹ پاتوق فعال سرقت و توزیع و مصرف مواد مخدر شناسایی و متلاشی شد. همچنین ۶ نفر از سارقان که در سرقت موتور کولر مجتمعهای مسکونی، اموال داخل خودرو، اماکن خصوصی و تلفن همراه در پارکها نقش داشتند، دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شاهینشهر ادامه داد: در این طرح ۸ خردهفروش حرفهای مواد مخدر نیز شناسایی و به همراه مقادیری از انواع مواد افیونی دستگیر شدند. پرونده متهمان پس از تشکیل، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
سرهنگ بدیعیان با اشاره به رویکرد اجتماعی پلیس در اجرای این طرح گفت: علاوه بر برخورد با مجرمان، ۱۸ معتاد متجاهر و دارای سابقه نیز از سطح پارکها و معابر عمومی جمعآوری و برای طی مراحل درمان و بازپروری به مراکز مربوطه معرفی شدند.
وی تأکید کرد: طرحهای ارتقای امنیت محلهمحور به صورت مستمر و هدفمند در نقاط مختلف شهرستان اجرا خواهد شد و پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت.
نظر شما