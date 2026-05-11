بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز دوشنبه و فردا افزایش ابر و نیز افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

وی گفت: از فردا بعدازظهر تا صبح چهارشنبه به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار، برای اغلب نقاط استان وقوع بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین از ظهر چهارشنبه لغایت روز جمعه مجدداً برای آسمان استان پوشش ابر و وزش باد قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید با احتمال نفوذ گردوغبار را انتظار داریم.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماها روند افزایشی خواهند داشت.