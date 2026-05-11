  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

پیش‌بینی نفوذ گردوغبار و بارش پراکنده باران در لرستان

پیش‌بینی نفوذ گردوغبار و بارش پراکنده باران در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از نفوذ پدیده گردوغبار و بارش پراکنده باران در این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز دوشنبه و فردا افزایش ابر و نیز افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

وی گفت: از فردا بعدازظهر تا صبح چهارشنبه به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار، برای اغلب نقاط استان وقوع بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین از ظهر چهارشنبه لغایت روز جمعه مجدداً برای آسمان استان پوشش ابر و وزش باد قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید با احتمال نفوذ گردوغبار را انتظار داریم.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماها روند افزایشی خواهند داشت.

کد مطلب 6826618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها