به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به وقوع ناپایداری همرفتی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، طی فردا سهشنبه و چهارشنبه (۲۲ و ۲۳ اردیبهشت) اعلام کرد که احتمال رگبار باران ، رعدوبرق، وزش باد شدید در نقاط مستعد با گردوخاک و کاهش دید به ویژه در مناطق غربی و شمال غرب استان وجود دارد.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، ناپایداریهای همرفتی به ویژه بویین میان دشت، فریدن(داران)، دهق، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، نجف آباد، نطنز، کاشان و آران و بیدگل را در بر میگیرد.
اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها بویژه در گردنههای کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و در سفرهای برون شهری احتیاط کنند. هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها تاکید کرده است.
