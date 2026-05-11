نقد و بررسی کتابی درباره رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «امتداد مکتب امامین انقلاب با رهبری آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)؛ شخصیتشناسی و پاسخ به شبهات» با حضور پژوهشگران و اساتید دانشگاه و حوزه برگزار می شود.
در این نشست حجتالاسلام نجف لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجتالاسلام سعید صلحمیرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری و مسئول دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم و حجتالاسلام احمد کوثری مدیر گروه امت و تمدن پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیهالسلام سخنرانی خواهند کرد.
حجتالاسلام پیری نیز معرفی کننده کتاب خواهد بود.
این نشست روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰:۳۰ به نشانی قم، بلوار جمهوری، نبش کوچه ۶، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام - طبقه همکف، سالن اجتماعات برگزار خواهد شد و علاقه مندان می توانند از طریق لینک https://skyroom.online/ch/darolelam/seraj-monir در نشست حضور یابند.
نظر شما