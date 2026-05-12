ایستادن در برابر مرگ؛ «کوروش» روایتی از زندگی دوباره است

سپیده سپهی کارگردان مستند «کوروش» که در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این مستند توضیح داد: این مستند درباره پسری به نام کوروش است که چندین ماه است در بیمارستان شهید رجایی تهران برای پیوند قلب انتظار میکشد. چند مرتبه قلبی برای پیوند میرسد اما از آنجا که خانواده متوفی برای اهدای عضو دیر رضایت داده بودند، عمل پیوند رخ نمیدهد. کوروش ۲ بار بیهوش میشود و تا آستانه مرگ پیش میرود اما نهایتا بار سوم پیوند قلب با موفقیت انجام میشود و او زندگیای دوباره به دست میآورد.
مستندی از تقابل مرگ و زندگی
وی ادامه داد: موضوع فیلم بیشتر اجتماعی است و به زندگی بچههایی میپردازد که درگیر مساله پیوند هستند و زندگیشان در خطر است. کوروش بالاخره یک عمل موفق انجام میدهد، اما متأسفانه بچههایی در کنارش حضور دارند که موفق به انجام عمل پیوند نمیشوند و زنده نمیمانند. فیلم درباره «زندگی دوباره» است و تقابل مرگ و زندگی در آن کاملاً دیده میشود.
این کارگردان درباره چگونگی انتخاب این موضوع عنوان کرد: تحقیق اولیه من درباره مساله کمبود دارو بود. اما بعد با مساله اهدای عضو آشنا و متوجه شدم که چقدر مساله مهمی است و یک امضا میتواند جان چندین نفر را نجات دهد. من به عنوان مستندساز احساس رسالت کردم و تصمیم گرفتم تا کاری انجام دهم. متوجه شدم مستندی که صرفاً گزارش نباشد، حقیقتا فیلم باشد و با بچههایی که در انتظار پیوند هستند همراه شود، وجود ندارد. امیدوار بودم که بتوانم حداقل جان ۲ نفر را نجات بدهم و این برای من کافی بود.
وی با اشاره به تلاشش برای «عبور از گزارشِ صرف» در این مستند بیان کرد: در کنار کوروش، ۲ نفر دیگر به نامهای مهسا و ابوالفضل نیز داریم و وارد زندگی این بچهها شدیم. مخاطب در تمام طول فیلم با کوروش، مهسا و ابوالفضل زندگی میکند. این زندگی و این احساسات برای من بسیار مهم بود. دکتر مهدوی هم یکی از قهرمانهای این ماجراست؛ انسانی فوقالعاده که برای نجات آنها میکوشد.
از تهران تا خرمآباد
کارگردان مستند «کوروش» در رابطه با فرایند تولید این اثر گفت: تحقیقات من چند ماه به طول انجامید. فیلمبرداری ما حدود ۱۰ تا ۱۲ روز در بیمارستان طول کشید و بیمارستان و همه کادرش همکاری خیلی خوبی با ما داشتند. بعد از آن یک هفته هم در خرمآباد و در روستای کوروش فیلمبرداری کردیم.
سپهی در پایان عنوان کرد: قرار بود تدوین این فیلم مستند را همسرم آرش کوردسالی انجام دهد، اما متأسفانه یک سال است که از دنیا رفته است. آنچه در سوژه فیلم من گذشت، یعنی تقابل مرگ و زندگی، به نوعی برای خود من هم رقم خورد.
مستند «کوروش» در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در بخش بینالملل جایزه بهترین فیلم و در بخش ملی جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد، اثری که اهمیت فرهنگ اهدای عضو و نقش حیاتی آن در نجات جان انسانها را یادآوری میکند.
