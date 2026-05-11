مشکل مدیریت بحران کشور، کمبود ساختار نیست؛ نبود باور است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) در نشست بازاندیشی در ساختار حکمرانی مدیریت بحران کشور و بررسی ابعاد تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران، با انتقاد از نبود باور جدی به مدیریت بحران در ساختار حکمرانی کشور، گفت: هنوز در نظام حکمرانی کشور اعتقاد واقعی به مدیریت بحران وجود ندارد و همین مسئله موجب شده در زمان وقوع بحران‌ها، تصمیم‌گیری‌ها پراکنده و بدون انسجام انجام شود.

وی افزود: مثال‌هایی که در این نشست مطرح شد، نشان می‌دهد در زمان بحران، برخی وظایف دستگاه‌های مسئول از آن‌ها گرفته و به سازمان‌های دیگر واگذار می‌شود، این مسئله به‌وضوح بیانگر آن است که مدیریت بحران هنوز جایگاه واقعی خود را در ساختار تصمیم‌گیری کشور پیدا نکرده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به حوادث طبیعی متعدد در کشور بیان کرد: ایران کشوری حادثه‌خیز است و تقریباً هر ۱۰ تا ۱۳ سال یک زلزله بزرگ را تجربه می‌کند. از زلزله گیلان و زنجان گرفته تا زلزله بم و سرپل ذهاب، همه این رخدادها نشان می‌دهد که کشور همواره در معرض بحران‌های طبیعی قرار دارد و باید نظام مدیریت بحران در اولویت حکمرانی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر شاید حادثه بسیار بزرگی رخ نداده باشد، اما تجربه نشان داده که کشور در هر دهه با یک بحران جدی مواجه می‌شود. با این حال هنوز اعتقاد لازم به مدیریت بحران در نظام حکمرانی کشور شکل نگرفته است.

جودی با بیان اینکه تغییر ساختارها بدون تغییر نگرش نتیجه‌ای نخواهد داشت، تصریح کرد: اگر باور به مدیریت بحران در کشور ایجاد شود، جایگاه سازمان‌ها نیز به‌صورت طبیعی مشخص خواهد شد. صرف ارتقای ساختارها یا تغییر عنوان سازمان‌ها، بدون وجود نگاه اعتقادی و راهبردی، تحول محسوسی ایجاد نمی‌کند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن یادآور شد: در حوزه توسعه روستایی نیز همین مسئله وجود دارد. تا زمانی که در برنامه‌ریزی کلان کشور، نگاه مشخصی نسبت به توسعه روستاها و متناسب‌سازی آن با شرایط اقلیمی کشور وجود نداشته باشد، تغییر جایگاه‌های سازمانی تأثیر قابل‌توجهی نخواهد داشت.

وی افزود: در آن شرایط حتی برای تقسیم‌بندی مناطق آسیب‌دیده و مدیریت امدادرسانی، برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای وجود نداشت و این مسئله نشان می‌دهد که کشور نیازمند ایجاد یک نظام اعتقادی و ساختاری منسجم در حوزه مدیریت بحران است.

جودی با بیان اینکه اختلاف‌نظر درباره جایگاه سازمان مدیریت بحران موضوع اصلی نیست، گفت: چه این مجموعه در وزارت کشور فعالیت کند و چه در سطح معاون رئیس‌جمهور باشد، تا زمانی که باور به مدیریت بحران در نظام حکمرانی کشور شکل نگیرد، تغییر محسوسی در عملکردها ایجاد نخواهد شد.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز ساختارهای مختلفی ایجاد و برخی معاونت‌ها به سازمان‌های گسترده تبدیل شدند، اما چون نگاه اعتقادی و راهبردی به مدیریت بحران وجود نداشت، روش‌ها و عملکردها تغییر اساسی نکرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نخستین گام برای اصلاح ساختار مدیریت بحران کشور، ایجاد باور و اعتقاد جدی به این حوزه در نظام حکمرانی است؛ در غیر این صورت، صرف تغییر جایگاه سازمانی یا توسعه ساختارها، مشکل مدیریت بحران کشور را حل نخواهد کرد.