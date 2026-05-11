به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس به تنش آفرینی و جنگ افروزی دولت ترامپ و تبعات گسترده آن اشاره کرد و نوشت: بنزین در بسیاری از نقاط (آمریکا) بالای ۶ دلار برای هر گالن است. مزرعه‌ ها در حال ورشکستگی هستند. میلیاردها دلار در جنگی هدر داده می‌ شود که باعث می شود ما ضعیف‌ تر شویم.

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا سپس افزود: و این هفته، جمهوری‌خواهان وقت خود را صرف این می‌ کنند که مالیات‌ دهندگان هزینه مهمانی‌ های ترامپ را تقبل کنند.

وی پیشتر نیز در همین ارتباط گفته بود: حالا ما تنگه (هرمز) را می‌بندیم. این کار به همان اندازه که فکر می‌کنید احمقانه است. این یک مورد کلاسیک از یک اشتباه غم‌انگیز است که به دلیل غرور و تکبر خارج از کنترل، اشتباه دیگری را به بار می‌آورد.