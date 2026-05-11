۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

کریس مورفی: میلیاردها دلاری که در جنگ هدر می‌رود ما را ضعیف‌تر می‌کند

سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتقاد از تنش آفرینی و جنگ افروزی ترامپ و تبعات گسترده آن اعلام کرد: میلیاردها دلار در جنگی هدر داده می‌شود که ما را ضعیف‌تر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس به تنش آفرینی و جنگ افروزی دولت ترامپ و تبعات گسترده آن اشاره کرد و نوشت: بنزین در بسیاری از نقاط (آمریکا) بالای ۶ دلار برای هر گالن است. مزرعه‌ ها در حال ورشکستگی هستند. میلیاردها دلار در جنگی هدر داده می‌ شود که باعث می شود ما ضعیف‌ تر شویم.

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا سپس افزود: و این هفته، جمهوری‌خواهان وقت خود را صرف این می‌ کنند که مالیات‌ دهندگان هزینه مهمانی‌ های ترامپ را تقبل کنند.

کریس مورفی: میلیاردها دلار در جنگی حیف می‌شود که ما را ضعیف‌تر می‌کند

وی پیشتر نیز در همین ارتباط گفته بود: حالا ما تنگه (هرمز) را می‌بندیم. این کار به همان اندازه که فکر می‌کنید احمقانه است. این یک مورد کلاسیک از یک اشتباه غم‌انگیز است که به دلیل غرور و تکبر خارج از کنترل، اشتباه دیگری را به بار می‌آورد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
