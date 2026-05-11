ابوعبیده: جوانان دلیرمان به رویارویی با اشغالگران برخیزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ابوعبیده سخنگوی گردان‌های شهید عزالدین قسام در پیامی تاکید کرد: ما با افتخار به درگیری‌ای می‌نگریم که شهید مجاهد «ایمن الهشلمون» در چارچوب مقابله با نیروهای اشغالگر صهیونیست که به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی یورش برده بودند، انجام داد؛ همچنین مقابله قهرمانانه شهید «عبدالحلیم حماد» با نظامیان اشغالگر در سلواد، و نیز دفاع قدرتمندانه ساکنان کرانه باختری از خود و سرزمین‌شان در برابر گروه‌های شهرک‌نشین مهاجم در مناطق مختلف را ارج نهاده و مایه افتخار می‌دانیم.

وی افزود: این عملیات‌های مقاومتی برای مردم مجاهد کرانه باختری در سرزمین عیاش، طوالبه، کرمی و دیگر قهرمانان، موضوعی تازه و عجیب نیست؛ بلکه بیانگر روحیه مبارزه‌طلب ملت ما و مخالفت آن با ظلم و نیز بازتاب رابطه طبیعی با رژیم اشغالگری است.

ابوعبیده اظهار داشت: از جوانان دلیر ملت‌مان دعوت می‌کنیم تا با هر آنچه در توان دارند در برابر نظامیان اشغالگر و گروه‌های شهرک‌نشین صهیونیست که مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی را مورد تعرض قرار می‌دهند، ایستادگی کنند و اجازه ندهند واقعیت‌های جدیدی در میدان تحمیل شود؛ و اطمینان داشته باشند که تأثیر چوب و سلاح سرد آنان بر صهیونیست‌ها، هم‌سنگ بارش موشک‌ها است.