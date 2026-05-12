پوشکوف: آمریکا به پیروزی در جنگ فرسایشی علیه ایران امیدوار نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، الکسی پوشکوف، سناتور روس گفت: واکنش منفی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به پاسخ ایران درباره حل و فصل مناقشه خاورمیانه، ممکن است واشنگتن و تهران را به سمت جنگ فرسایشی سوق دهد، اما حتی در آن صورت هم بعید است ایران تسلیم شود.
وی افزود: آمریکا به دنبال فرسایش نظامی و اقتصادی ایران است و تهران دنبال فرسایش سیاسی ترامپ است.
پیشتر، این سناتور مطرح روس به لفاظیهای اخیر ترامپ درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران واکنش نشان داده و گفته بود: ممکن است آمریکا بتواند ذخایر اورانیوم ایران را زیر نظر بگیرد اما نمیتواند بدون موافقت تهران به آن دست پیدا کند.
وی اضافه کرد: استخراج و انتقال ایمن مواد هستهای با استفاده از عملیات نظامی تقریبا غیرممکن است. بنابراین ما به صلح، توافق در مورد انتقال اورانیوم غنیشده و یک برنامه اقدام با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رضایت و همکاری کامل طرف مقابل یعنی ایران نیاز داریم. هیچ یک از این چهار شرط در حال حاضر برآورده نشده است.
