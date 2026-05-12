۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۷

پوشکوف: آمریکا به پیروزی در جنگ فرسایشی علیه ایران امیدوار نباشد

یک سناتور روس گفت آمریکا نباید روی پیروزی در جنگ فرسایشی علیه ایران حساب باز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکسی پوشکوف، سناتور روس گفت: واکنش منفی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به پاسخ ایران درباره حل و فصل مناقشه خاورمیانه، ممکن است واشنگتن و تهران را به سمت جنگ فرسایشی سوق دهد، اما حتی در آن صورت هم بعید است ایران تسلیم شود.

وی افزود: آمریکا به دنبال فرسایش نظامی و اقتصادی ایران است و تهران دنبال فرسایش سیاسی ترامپ است.

پیشتر، این سناتور مطرح روس به لفاظی‌های اخیر ترامپ درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران واکنش نشان داده و گفته بود: ممکن است آمریکا بتواند ذخایر اورانیوم ایران را زیر نظر بگیرد اما نمی‌تواند بدون موافقت تهران به آن دست پیدا کند.

وی اضافه کرد: استخراج و انتقال ایمن مواد هسته‌ای با استفاده از عملیات نظامی تقریبا غیرممکن است. بنابراین ما به صلح، توافق در مورد انتقال اورانیوم غنی‌شده و یک برنامه اقدام با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رضایت و همکاری کامل طرف مقابل یعنی ایران نیاز داریم. هیچ یک از این چهار شرط در حال حاضر برآورده نشده است.

