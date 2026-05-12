به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رویداد «اردی‌بهشت کتاب» روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سروستان باغ کتاب با حضور علی‌رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران و محمدرضا اعلامی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و اهالی رسانه برگزار شد.

رویداد «اردی‌بهشت کتاب» با هدف پاسداشت و یادکرد کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، گردهمایی اصحاب فرهنگ و ادبیات و نشر و تقویت ارتباط میان ناشران، نویسندگان و مخاطبان کتاب برگزار می‌شود.

محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در نشست خبری رویداد «اردی‌بهشت کتاب» با اشاره به آغاز دوره جدید مدیریتی این سازمان گفت: یکی از راهبردهای اصلی سازمان در این دوره، بازگشت به ریل اصلی و مأموریت‌هایی بوده که سازمان فرهنگی هنری بر اساس اساسنامه خود و همچنین متناسب با نیازهای فعلی مدیریت شهری برای آن تعریف شده است.

وی با اشاره به احیای برخی رویدادهای فرهنگی در این دوره افزود: بخشی از جشنواره‌ها و رویدادهایی که در سال‌های گذشته در حوزه مأموریت سازمان قرار داشت، به دلایل مختلف با وقفه مواجه شده بود. در سال گذشته جشنواره فیلم شهر پس از چهار سال وقفه، جشنواره تئاتر شهر پس از حدود ۹ سال و برخی دیگر از رویدادها پس از چند سال تعطیلی دوباره برگزار شد.

اعلمی ادامه داد: مؤسسه تصویر شهر نیز در سال گذشته برای نخستین‌بار چهار فیلم تولیدی را به جشنواره فجر رساند که تمامی این آثار در دوره جدید مدیریتی تولید شدند و با استقبال مخاطبان و داوران جشنواره همراه بودند. همچنین جایزه جهانی شعر نیز با حضور شاعران و نخبگان ادبی به‌صورت بین‌المللی برگزار شد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به فعالیت فرهنگسراها در سطح مناطق و محلات شهر اظهار کرد: در کنار برنامه‌های شهری، مجموعه‌ای از برنامه‌های محلی و منطقه‌ای نیز در فرهنگسراها برگزار شد و تلاش کردیم ارتباط مستقیم‌تری با مخاطبان در سطح شهر برقرار کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تغییر رویکرد فعالیت‌های سازمان هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی رمضان گفت: با آغاز شرایط جنگی، همانند بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها، رویکردهای سازمان نیز متناسب با شرایط تغییر کرد. از نخستین روز اعلام شهادت فرماندهان و دانشمندان، میادین مردمی در سطح شهر شکل گرفت که عمده آن‌ها توسط مردم اداره می‌شد و سازمان فرهنگی هنری بیشتر نقش تسهیل‌گر را برعهده داشت.

اعلمی افزود: در مجموع حدود هفت میدان اصلی در اختیار سازمان قرار گرفت و اکنون نزدیک به ۷۰ شب است که این فضاها با حضور مردم فعال هستند؛ فضاهایی که هم در راستای خون‌خواهی شهدای اخیر و هم برای تجدید بیعت با رهبر انقلاب شکل گرفته‌اند.

وی همچنین از پشتیبانی سازمان از ۲۸۰ موکب محله‌ای خبر داد و گفت: این موکب‌ها توسط گروه‌های مردمی اداره می‌شوند و سازمان وظیفه پشتیبانی از آن‌ها را برعهده دارد. همچنین در طول روزهای جنگ، بیش از چهار هزار گروه جهادی با سازمان همکاری داشتند و در مناطق آسیب‌دیده حضور پیدا کردند؛ از اقدامات بازسازی گرفته تا فعالیت در حوزه کودک و ایجاد فضاهای فرهنگی برای خانواده‌ها.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به بازگشایی مراکز فرهنگی در اسفندماه سال گذشته اظهار کرد: در اواخر اسفند، مجموعه باغ کتاب و دیگر مراکز سازمان دوباره فعالیت خود را آغاز کردند. تمامی سالن‌های سینمایی و نمایشی نیز بازگشایی شد تا مردم بتوانند در کنار شرایط جنگی، از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهر استفاده کنند.

وی ادامه داد: در حوزه هنرهای تجسمی نیز معاونت هنری سازمان و خانه کاریکاتور فعالیت‌های متعددی انجام دادند و چند جشنواره را به مرحله پایانی رساندند. جشنواره «پایداری» هم‌زمان با سالروز واقعه طبس برگزار شد و آثار متعددی از هنرمندان به آن رسید. همچنین جشنواره «ترامپیسم» با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد و اختتامیه آن در حال برگزاری است.

اعلمی با اشاره به تولیدات موسیقایی این سازمان گفت: آلبوم «زنده باد ایران» نیز با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی تولید و رونمایی شد و اکنون در فضای رسانه‌ای و مجازی در حال انتشار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری رویداد «اردی بهشت کتاب» اشاره کرد و گفت: موضوع کتاب یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان فرهنگی هنری است و حمایت از ناشران و فعالان حوزه نشر نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود. از سال گذشته مذاکرات و رفت‌وآمدهایی برای طراحی یک رویداد ویژه کتاب انجام شد که نتیجه آن شکل‌گیری رویداد «اردی بهشت کتاب» است.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: این رویداد هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب برگزار می‌شود و هدف آن، تکمیل فضای حضوری حوزه کتاب در کنار نمایشگاه مجازی است. در این رویداد، ناشران، نویسندگان، فعالان فرهنگی و چهره‌های ادبی حضور خواهند داشت تا فضایی برای تعامل مستقیم مخاطبان با اهالی کتاب فراهم شود.

وی با اشاره به انتخاب شعار این رویداد گفت: شعار «در هوای کتابخوان‌ترین رهبر دنیا» برای این برنامه انتخاب شده و تلاش داریم باغ کتاب در این مدت به میدانی تازه برای فعالیت‌های تخصصی حوزه کتاب تبدیل شود.

اعلمی در پایان خاطرنشان کرد: رویداد «اردی بهشت کتاب» از ۲۳ اردیبهشت‌ماه تا سوم خرداد در مجموعه باغ کتاب برگزار خواهد شد و برای ادامه و تداوم این برنامه نیز طراحی‌هایی در نظر گرفته شده است.

«اردی‌بهشت کتاب» مکمل نمایشگاه مجازی کتاب است

علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران، در نشست خبری رویداد «اردی‌بهشت کتاب» با اشاره به فعالیت مستمر این مجموعه در حوزه ترویج کتابخوانی گفت: باغ کتاب در طول سال میزبان مخاطبانی است که برای انتخاب و خرید کتاب و تجربه فعالیت‌های فرهنگی به این مجموعه مراجعه می‌کنند و تلاش ما این بوده که ارتباط مردم با کتاب به یک تجربه روزمره فرهنگی تبدیل شود.

وی با قدردانی از حضور اهالی رسانه در این نشست افزود: امیدواریم ارتباط رسانه‌ها با مجموعه‌های فرهنگی شهر تهران بیش از گذشته تقویت شود و فعالیت‌های فرهنگی در سطح شهر بازتاب گسترده‌تری پیدا کند.

مدیرعامل باغ کتاب تهران با اشاره به شکل‌گیری ایده تأسیس این مجموعه اظهار کرد: باغ کتاب تهران بر اساس تأکید رهبر انقلاب درباره ضرورت ایجاد فضایی دائمی برای حضور مردم در حوزه کتاب شکل گرفت. این ایده از سال ۱۳۸۲ در میان مدیران فرهنگی و شهری مطرح شد و پس از طی مراحل مختلف، مجموعه باغ کتاب در سال ۱۳۹۶ افتتاح شد.

رمضانی ادامه داد: اکنون باغ کتاب در نهمین سال فعالیت خود، به یکی از مقصدهای فرهنگی و گردشگری شهر تهران برای مخاطبان تهرانی و شهرستانی تبدیل شده است. در این مدت نیز اقدامات مختلفی برای توسعه زیرساخت‌ها، بهسازی فضاها و نوسازی بخش‌های مختلف مجموعه انجام شده است.

وی درباره برگزاری رویداد «اردی‌بهشت کتاب» گفت: این رویداد با شعار «در هوای کتابخوان‌ترین رهبر دنیا» برگزار می‌شود و تلاش دارد به نیاز جامعه فرهنگی کشور و فضای کتاب‌محور اردیبهشت‌ماه پاسخ دهد؛ فضایی که همواره برای علاقه‌مندان کتاب، نویسندگان و فعالان فرهنگی با حال‌وهوای خاصی همراه بوده است.

مدیرعامل باغ کتاب تهران افزود: این رویداد از ۲۳ اردیبهشت تا سوم خرداد، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود و در صورت استقبال مخاطبان، امکان تمدید ساعت فعالیت نیز وجود دارد.

وی با اشاره به محورهای اصلی این برنامه اظهار کرد: وجه اصلی این رویداد، ایجاد فضای فرهنگی و اجتماعی برای گردهمایی مردم و اهالی فرهنگ است. در عین حال تلاش شده در کنار برنامه‌های فرهنگی، خدمات حوزه کتاب نیز با تخفیف ارائه شود. کتاب‌ها با ۱۵ درصد تخفیف و سایر خدمات با حداقل ۱۰ درصد تخفیف در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

رمضانی گفت: رویداد «اردی‌بهشت کتاب» در فضایی به وسعت ۶۵ هزار متر مربع برگزار می‌شود و همه بخش‌های باغ کتاب، از جمله سینماها، بخش علمی و فضاهای فرهنگی، متناسب با موضوع کتاب فعال خواهند بود.

وی با اشاره به ظرفیت کتابفروشی‌های باغ کتاب افزود: در دو کتابفروشی اصلی مجموعه، حدود ۷۰۰ هزار نسخه کتاب در قالب نزدیک به ۱۸۰ هزار عنوان در اختیار مخاطبان قرار دارد و این ظرفیت در طول برگزاری رویداد نیز تکمیل و تقویت خواهد شد.

مدیرعامل باغ کتاب تهران همچنین از اختصاص بخشی ویژه به آثار رهبر انقلاب خبر داد و گفت: کتاب‌های مرتبط با رهبر انقلاب، آثار توصیه‌شده و کتاب‌های تقریظ‌شده در بخشی مستقل عرضه خواهند شد. همچنین آثار مرتبط با موضوعات روز و مسائل اجتماعی نیز در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی درباره بخش‌های مختلف برنامه توضیح داد: رویداد «اردی‌بهشت کتاب» در سه بخش اصلی کودک، نوجوان و بزرگسال طراحی شده است. در حوزه کودک و نوجوان، برنامه‌های فرهنگی، بازی‌های هویتی، نشست‌های ادبی و فعالیت‌های کتاب‌محور برگزار می‌شود و برای نوجوانان نیز برنامه‌هایی متناسب با مسائل روز طراحی شده است.

رمضانی ادامه داد: پنج فضای مشخص برای نشست‌ها، رونمایی کتاب‌ها، جشن امضا و گفت‌وگوهای فرهنگی در نظر گرفته شده و معاونت‌های مختلف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسراها و گروه‌های تخصصی کتابخوانی در اجرای این برنامه‌ها مشارکت دارند.

وی از برگزاری برنامه‌هایی درباره مسائل منطقه‌ای و موضوعات روز نیز خبر داد و گفت: برنامه‌هایی درباره کودکان شهید غزه، موضوعات هویتی و همچنین ویژه‌برنامه‌هایی با همکاری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای معرفی اهمیت راهبردی تنگه هرمز برگزار خواهد شد.

مدیرعامل باغ کتاب تهران همچنین به برنامه‌های سینمایی این رویداد اشاره کرد و افزود: در بخش سینمایی، فیلم‌های اقتباسی، آثار ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی و همچنین فیلم‌های کودک با تخفیف ویژه اکران می‌شوند. چند مستند ویژه نیز برای نخستین‌بار در این رویداد نمایش داده خواهد شد.

وی با اشاره به حضور چهره‌های فرهنگی و هنری در این برنامه گفت: نویسندگان، شاعران و چهره‌های فرهنگی در طول برگزاری رویداد با مردم دیدار خواهند داشت. همچنین بخشی با عنوان «پادکست» برای آموزش و تولید محتوای صوتی و تصویری در حوزه کتاب طراحی شده که تولید زنده برنامه نیز در آن انجام می‌شود.

رمضانی افزود: شبکه پویا و نهال هر روز از محل باغ کتاب برنامه زنده خواهند داشت و برخی شبکه‌های تلویزیونی از جمله شبکه خبر نیز برنامه‌هایی را به‌صورت زنده یا ضبطی از این مجموعه پخش خواهند کرد.

وی با اشاره به همکاری نهادهای مختلف در برگزاری این رویداد اظهار کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، صداوسیما، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان زیباسازی، شرکت مترو، اتوبوسرانی، معاونت خدمات شهری و دیگر بخش‌های شهرداری تهران در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.

مدیرعامل باغ کتاب تهران در پایان با اشاره به تمهیدات حمل‌ونقل و ترافیکی گفت: هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور، اورژانس، آتش‌نشانی و دیگر دستگاه‌های خدماتی انجام شده است. همچنین از مردم درخواست می‌کنیم برای سهولت رفت‌وآمد، بیشتر از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. در طول برگزاری رویداد نیز ون‌ها و خودروهای برقی برای جابه‌جایی مخاطبان در مجموعه فعال خواهند بود و در صورت تکمیل ظرفیت پارکینگ‌ها، امکان استفاده از پارک حاشیه‌ای اطراف مجموعه فراهم می‌شود.

ساختار فروشگاهی باغ کتاب در رویداد حفظ می‌شود

علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تعداد ناشران حاضر در رویداد «اردی‌بهشت کتاب» و نحوه اطلاع‌رسانی برنامه‌ها گفت: حدود هزار ناشر در جریان فعالیت سالانه عرضه کتاب در باغ کتاب حضور دارند و بخشی از ناشرانی که امسال به این رویداد اضافه شده‌اند، ناشران جدیدی هستند که متقاضی پیوستن به چرخه عرضه دائمی کتاب در باغ کتاب بوده‌اند.

وی افزود: ساختار فروشگاهی باغ کتاب در این رویداد حفظ خواهد شد و عرضه آثار همچنان بر همان مبنای دائمی مجموعه ادامه پیدا می‌کند.

مدیرعامل باغ کتاب تهران درباره اطلاع‌رسانی نشست‌ها و برنامه‌های فرهنگی نیز اظهار کرد: برنامه‌های مختلف شامل نشست‌های نقد و بررسی، شب‌های شعر، جلسات کتابخوانی، رونمایی‌ها و دیگر رویدادهای فرهنگی به‌صورت مستمر از درگاه باغ کتاب اطلاع‌رسانی خواهد شد و جزئیات برنامه‌ها در روزهای منتهی به برگزاری در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.