۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

دستگیری سوداگران مرگ در گرمی

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان گرمی از دستگیری ۳ سوداگر مرگ توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

سرهنگ طاهر فعال در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط چند نفر در سطح شهرستان گرمی دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گرمی با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، رد پای ۳ نفر سوداگر مرگ سابقه دار در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمی گفت: ماموران با هماهنگی قضایی در یک عملیات پلیسی، ۳ نفر سوداگر مرگ را به همراه ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در مخفیگاه خود در یکی از محلات شهرستان گرمی دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی نمودند.

سرهنگ فعال خاطرنشان کرد: شهروندان هرگونه اطلاعات در مورد فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر را بلافاصله به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

