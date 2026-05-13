رسانه صهیونیستی: ایران هزینه سنگینی به آمریکا و اسرائیل تحمیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی نوشت: جنگ ناتمام علیه ایران، اگرچه هنوز به توافق سیاسی پایدار نرسیده، اما نظم منطقهای و حتی موازنه جهانی را دگرگون کرده است.
جروزالم پست درباره شکست راهبردی آمریکا در جنگ علیه ایران نوشت: آمریکا توانست به زیرساختهای نظامی و هستهای ایران ضربه بزند، اما نتوانست حکومت ایران را سرنگون کند یا برنامه موشکی و ذخایر اورانیوم غنیشده را از بین ببرد. در مقابل، ایران با استفاده از اهرم تنگه هرمز، هزینههای سنگینی به آمریکا و متحدانش تحمیل کرد و همچنان توان موشکی و نفوذ منطقهای خود را حفظ کرده است.
این رسانه صهیونیستی تصریح کرد: کشورهای خلیج فارس نیز میان نیاز به حمایت آمریکا و ترس از تبدیل شدن به میدان جنگ گرفتار شدهاند. اختلاف عربستان و امارات بر سر مدل قدرت منطقهای عمیقتر شده و امارات به سمت همکاری امنیتی گستردهتر با اسرائیل و تنوعبخشی مسیرهای انرژی حرکت کرده است.
جروزالم پست نوشت: چین و روسیه از تضعیف انسجام غرب و بحران انرژی سود بردهاند، در حالی که پاکستان با ایفای نقش میانجی جایگاه دیپلماتیک مهمتری پیدا کرده است. اسرائیل نیز با وجود موفقیتهای نظامی، هنوز فاقد راهبرد سیاسی روشن برای پایان جنگ و آینده منطقه است.
