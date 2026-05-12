پرداخت ۱۷ میلیارد خسارت جنگ به ۲۲۴۵ واحد مسکونی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به آخرین ارزیابیهای انجامشده از خسارات وارده در جریان جنگ رمضان در لرستان، اظهار داشت: بر اساس برآوردهای صورتگرفته شش هزار و ۶۳۸ واحد مسکونی و تجاری در استان دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: از این تعداد، پنج هزار و ۶۶۱ واحد مسکونی و ۹۷۷ واحد تجاری بوده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: از مجموع واحدهای آسیبدیده، ۱۴۲ واحد بهصورت کامل تخریب و احداثی محسوب میشوند که از این تعداد ۱۴۲ واحد مسکونی و ۱۹ واحد تجاری هستند.
مجیدی به تفکیک شهرستانی خسارتها اشاره کرد و گفت: شهرستان خرمآباد با دو هزار و ۹۶ واحد مسکونی و ۲۷۷ واحد تجاری، بیشترین حجم خسارت را به خود اختصاص داده است. همچنین شهرستان بروجرد با ۷۷۶ واحد مسکونی پس از خرمآباد، بیشترین خسارت را متحمل شده است.
وی با اشاره به روند جبران خسارتها، تصریح کرد: تاکنون به دو هزار و ۲۴۵ واحد، مبلغ ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بابت خسارتهای تعمیرات جزئی پرداخت شده است و این روند تا تکمیل کامل جبران خسارتها ادامه خواهد داشت.
