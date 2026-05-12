آغاز اردوی تیم جودوی نوجوانان ایران از ۲۲ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، اردوی آماده‌سازی تیم جودوی نوجوانان ایران از روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه در شهرستان چالوس استان مازندران آغاز خواهد شد و تا ۲۶ اردیبهشت ادامه دارد.

ملی‌پوشان نوجوان جودوی ایران در این اردو، تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی پیگیری خواهند کرد. هدایت این تیم برعهده مسعود حاجی‌آخوندزاده به عنوان سرمربی است و حبیب‌الله ایگدر و محمدحسین شیخ‌الاسلامی نیز به عنوان مربیان تیم ملی در این اردو حضور دارند.

بر اساس اعلام کادر فنی، جودوکاران دعوت‌شده به این مرحله از اردو به شرح زیر هستند:

طهماسب طهماسبی (خراسان شمالی)

محمد برفراز (خراسان شمالی)

رضا سعیدی (خراسان شمالی)

علیرضا دهخدا (خراسان شمالی)

محمد جواد اسدپور (خراسان رضوی)

امیر حسین سعادتی (خراسان رضوی)

سبحان حکیمی (خراسان رضوی)

سامان سلیمانی (خراسان رضوی)

محمدامین بابادی (خراسان رضوی)

یوسف رمضانی (خراسان رضوی)

امیر تقی زاده (خراسان رضوی)

علی نادری راد (خراسان رضوی)

احسان حیدری (خراسان رضوی)

امیر حسین فلاحی (خراسان رضوی)

مهرشاد ثروت دار (خراسان رضوی)

صدرا دهقان (خراسان رضوی)

محمد جواد بیدل (خراسان رضوی)

محمد تکه (مازندران)

محمد پاینده (مازندران)

امیر محمد محمدی (چهارمحال و بختیاری)

رضا شریفی (فارس)

محمد رضا کاظمی (البرز)

حسین نوین (تهران)

رضا نژاد کچیانی (گلستان)

محمد حدیدی (خوزستان)

ابوالفضل جعفریان (خوزستان)