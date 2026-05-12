۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

نفرات دعوت شده به اردوی تیم نونهالان جودو مشخص شدند

اردوی آماده‌سازی تیم جودوی نونهالان ایران بلافاصله پس از پایان اردوی نوجوانان در چالوس مازندران برگزار می‌شود تا استعدادهای آینده جودوی کشور زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودوی نونهالان ایران بلافاصله پس از پایان اردوی تیم ملی نوجوانان در شهرستان چالوس استان مازندران آغاز خواهد شد.

در این مرحله از اردو، نونهالان جودوی ایران تمرینات فنی و بدنسازی خود را زیر نظر مسعود حاجی‌آخوندزاده، سرمربی تیم ملی، پیگیری می‌کنند و حبیب‌الله ایگدر و محمدحسن شیخ‌الاسلامی نیز به عنوان مربیان تیم ملی در کنار ملی‌پوشان حضور خواهند داشت.

این اردو در راستای پشتوانه‌سازی و آماده‌سازی نسل آینده جودوی ایران برگزار می‌شود و چهره‌های مستعد جودوی کشور فرصت خواهند داشت توانایی‌های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.

اسامی نفرات دعوت‌شده به اردوی تیم ملی نونهالان به شرح زیر است:
امیرحسین مرادی (خراسان شمالی)
امیرحسام وفائی (خراسان شمالی)
یوسف شعبانی بادانلو (خراسان شمالی)
محمدحسین ایزانلو (خراسان شمالی)
محمد پارسا سودمند (خراسان شمالی)
رضا سعیدی (خراسان شمالی)
محمد جمالی (خراسان شمالی)
محمد جواد اسدپور (خراسان رضوی)
فرزاد پرزور (خراسان رضوی)
امیرحسین سعادتی (خراسان رضوی)
امیر مهدی رحیمی (خراسان رضوی)
محمد جواد زال (خراسان رضوی)
حسین اصفهانی (خراسان رضوی)
محمد تکه (مازندران)
سیاوش میرج (مازندران)
نویان آقا علی خان (مازندران)
علی یوسفی (مازندران)
علی باقری (مازندران)
پارسا زارعی فرد (بوشهر)
ارسلان حراج چی (اصفهان)
بردیا یعقوبی (البرز)
امیرحسام محمدی (تهران)
امیر عباس میرزایی (گیلان)

    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      خروجی این اردوها تاکنون چه بوده است ؟ باخت در قزاقستان و .....
