خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، محدثه جوان‌دلویی؛ اردیبهشت خراسان شمالی، دیار مردان شجاع و غیور، دل‌انگیز و وصف‌ناپذیر است، اما قرار وحدت شبانه‌شان دیدنی‌تر است. آن‌جا که حالا مردمان خستگی‌ناپذیرش، پرشورتر از شب‌های زمستان در سنگر خیابان حاضر شده‌اند و از محلات خبر می‌رسد که قرار است شب‌ها پرچم‌گردانی‌ها و راهپیمایی‌ها را دسته‌جمعی از در منزل تا خیابان‌ها و میادین شهر آغاز کنند.

در میان مردمان پای کار، مدیران و چهره‌هایی هم دیده می‌شود که با پیگیری‌های مکرر حاضر به مصاحبه نشدند. آن‌جا که پزشک فوق‌تخصص معروف بجنوردی به همراه مادر، همسر و فرزندش هر شب بعد از پایان طبابت به میدان می‌آید و آن چهره معروف این روزهای رسانه‌های خبری عربی هم در پاسخ به درخواست مصاحبه ما پیام داد: سلام بر شما از من که گفتن ندارد. یا پزشک داروساز دیگری هر شب پای کار است یا معلمی شیروانی که ۷۰ شب است خودش را از روستای باغان به تجمعات شهر می‌رساند و برای رفت و آمدش هزینه می‌کند اما می‌گوید: تا نفس دارم، کمترین کار برای کشورم آمدن به میدان است.

روز تلخ نهم اسفندماه

معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی یکی از مدیران حاضر در تجمعات این شب‌هاست. مهندس سیدمجتبی علوی‌مقدم از ۷۰ روز قبل برایمان گفت از اینکه روز تلخ نهم اسفندماه در تهران حضور داشت.

او می‌گوید: روز نهم اسفندماه جلسه کاری در تهران و در نهاد ریاست جمهوری ساعت ۸ تا ۹ صبح داشتم که حدود ساعت ۹ صدای انفجار در چند نقطه به گوش می‌رسید. یکی از روزهای سخت عمرم همان روز بود که با دردسرهای فراوان، ساعت ۲۰ شب به سمنان رسیدم و ۵ صبح در ورودی شهر بجنورد خبر شهادت آقا داغمان کرد و به میدان شهید رفتم و با مردم در عزای رهبرم گریستم.

همراه همسرم به میدان می‌آیم

علوی‌مقدم به ۷۰ شب حضور حماسی مردم خراسان شمالی اشاره و تأکید می‌کند: از همان شب تلخ دهم اسفند همراه همسرم به میدان می‌آیم. حتی اگر در مشهد باشم، همراه همسرم در تجمعات مردم شریف و رژه‌های خودرویی شرکت کردیم.

او اضافه می‌کند: چنانچه به دلیل ماموریت‌ها و جلسات کاری توفیق حضور در میدان را نداشته باشم، اما همسرم هر شب در میدان و در میان مردم آگاه و دلسوز بجنورد حضور دارد.

علوی حضور در میدان و در کنار مردم را تکلیف واجبی برای خودش می‌داند و عقیده دارد: مردم نشان دادند مدافع نظام و انقلاب اسلامی هستند و حتی آن‌هایی که در هیچ راهپیمایی شرکت نمی‌کردند، اکنون خیابان‌ها را رها نمی‌کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی تأکید می‌کند: رهبر شهیدمان ۳۷ سال با اقتدار و صداقت همراه مردم کشور بودند، کلامشان نافذ و عملگرایانه بود و در عمل ثابت کردند مرد میدان هستند و به مولایشان امام حسین (ع) اقتدا کردند و خودشان و خانواده‌شان جانشان را فدای راه پرافتخاری کردند.

علوی با اعلام بیعت از سومین علمدار کشور اذعان می‌دارد: واقعاً تصمیم خبرگان رهبری برای انتخاب فرزند برومند رهبر شهیدمان به زعامت انقلاب اسلامی بجا، بحق و صحیح بود.

هیچ کاری را تعطیل نکردیم

او اضافه می‌کند: مردم ایران به دنیا نشان دادند با دست خالی جلوی زیاده‌خواهی غلط ترامپ کنار هم می‌ایستند.

علوی می‌گوید: وظیفه ما پیگیری رسیدگی به امورات مردم است و هیچ کاری را تعطیل نکردیم و به دنبال به ثمر رسیدن مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی خراسان شمالی در کنار کشورمان در خیابان‌ها هستیم.

وظیفه شرعی‌مان حضور در خیابان‌هاست

صدیقه عباسی، دانشیار گروه مهندسی شیمی مجتمع آموزش عالی اسفراین و یکی از چهره‌های برتر علمی بین‌المللی، از روز دهم اسفندماه برایمان می‌گوید که بعد از شنیدن خبر شهادت رهبر شهیدمان، حس تلخی داشتم که حتی تصورش خیلی سخت بود. حس بی‌پناه شدن، یتیم شدن داشتم.

او هم حضور پرشوری در کنار مردم وطن چه در مشهد و چه در اسفراین داشت و عنوان می‌کند: یک ماه در مشهد بودم و در تجمعات میدانی با خانواده‌ام شرکت می‌کردم و لحظات زیبای قرار عاشقی با شهدا و زمزمه دعای فرج برایم لذت‌بخش است.

عباسی با تأکید بر اینکه هرجا باشم، هر شب و تا آخرین شب در میدان خواهم ماند، تصریح می‌کند: این حضور را وظیفه شرعی خودم می‌دانم و تأکید مؤکد امام شهیدمان و رهبر عزیزمان امام سید مجتبی خامنه‌ای و فرماندهان دلیر میدان نبرد، حضور مردم در میدان است.

او اضافه می‌کند: مطمئنم اگر خیابان خالی شود، بار دیگر کفتارصفتان و مزدوران خائن خیابان‌ها را به دست خواهند گرفت و باعث ریختن خون پاک هموطنان عزیزمان می‌شوند.

این عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین می‌گوید: تا زمانی که رهبر عزیزمان امر کنند و پوزه دشمن به خاک مالیده شود و رسوایی، مزدوران بی‌وطن و حتی ان‌شاءالله تا ظهور حضرت صاحب‌الزمان (عج)، خیابان را رها نمی‌کنیم.

بغض داشتم اما دلم نمی‌خواست گریه کنم

حسین اکبری، دبیر قرارگاه دادرسان خراسان شمالی و از فعالان رسانه‌ای استان، ۷۰ شب پابه‌پای مردم در خیابان‌هاست. او در ابتدا از روز دهم اسفندماه برایمان می‌گوید و ادامه می‌دهد: از سحر روز دهم که خبر قطعی شهادت حضرت آقا آمد، غم بزرگی در قلبم احساس کردم. هم بغض بزرگی داشتم و هم دلم نمی‌خواست در شرایط جنگی کشور گریه کنم.

او می‌گوید: در منزل به خانواده دلداری می‌دادم و از بزرگی خدا می‌گفتم که اگر «خامنه‌ای رفت ولی خدای او هست؛ این ذبح بزرگ فتح بزرگ در پی دارد.»

اکبری ادامه می‌دهد: صبح روز اول شهادت که به خیابان رفتم، وقتی دوستان صمیمی‌ام را دیدم، عین کسانی شدم که در عزای پدر خود، دوستی را می‌بینند و در آغوشش اشک می‌ریزند.

وی می‌گوید: اما آن روزها و بعد از آن و هر شب و هر روز حتی تا همین الان یک سوال در ذهنم تکرار می‌شود: وقتی غم رهبر ما اینقدر سنگین بود، یاران امیرالمومنین (ع) و مردم زمانش چطور آن سنگینی شهادت ایشان را تحمل کردند؟ خیلی سخت است.

قرار شبانه سبک زندگی‌مان شده

دبیر قرارگاه مطالبه‌گری خراسان شمالی عقیده دارد: حضور در خیابان پز نیست؛ سبکی زندگی‌مان است. واقعاً حضور در میدان خیابان تبدیل به یک امر قطعی هر شب ما شده. نه از روی عادت، بلکه به خاطر وظیفه خود می‌آییم. رهبر عزیزمان خواسته‌ای از ما داشته و ما باید اطاعت کنیم.

زیباترین صحنه

اکبری از زیباترین لحظات این قرارها می‌گوید: قشنگ‌ترین و زیباترین تصویر مربوط به لحظه پایان مراسم هر شب است. زمانی که دعای فرج خوانده می‌شود، آن لحظه اغلب کسانی که در اطرافم می‌بینم، یا بغض دارند یا اشک می‌ریزند. این اشک‌ها معنی بزرگی دارد.

معجزه‌ای شگفت‌انگیز

محسن آگاهی، از مدیران با تجربه روابط عمومی در خراسان شمالی، با اشاره به حضور پرشور مردم در گردهمایی‌های شبانه، این پدیده را «معجزه‌ای شگفت‌انگیز» می‌خواند و می‌گوید: فقط به عشق دیدن شور و شوق مردم در خیابان به جمع آنان می‌روم و می‌گویم: واقعاً به تعبیر امام شهیدمان مردم مبعوث شدند.

او از شور و هیجان وصف‌ناپذیر مردم با وجود گذشت ۷۰ شب می‌گوید که: در یک گوشه خیابان می‌نشینم تا شور و هیجان مردم را با لذت تماشا کنم. انگار همه به جشن خانوادگی دعوت شده‌اند و جالب اینجاست که رفته رفته، برخلاف تصورات داخلی و خزعبلات خارجی، این حضور پرشورتر هم می‌شود.

وی تأکید می‌کند: باید خاک پای این مردم را توتیای چشم کرد. مادری را سراغ دارم که عمل زانو داشت ولی ۶۰ شب در راهپیمایی حضور داشت. خانم جوانی که با بچه کوچک در بغل، هر شب حتی در زیر برف و باران در خیابان حاضر می‌شود. مردی که ناراحتی دیسک کمر دارد و توان ایستادن بر روی پاهایش را ندارد، اما هر شب در میان جمع می‌آید. همه این‌ها از ثمره خون شهدا و امام شهدا و عنایت خاص امام زمان (عج) است.

آگاهی با اشاره به استقامت مردم، ادامه می‌دهد: این مردم نشان دادند تا زمانی که لازم باشد، حتی ۷۰۰ شب، همچنان پای کار وطنشان خواهند بود و باید اساتید جامعه‌شناسی سال‌ها بر روی این حرکت مردمی مطالعه کنند.

همه موظف به حمایت از وطن هستیم

مدیر روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی به حضور مدیران روابط عمومی ادارات و نهادهای استان در کنار مردم در این ۷۰ شب حضور حماسی اشاره و تأکید می‌کند: مدیر و مسئول ندارد، همه ما موظف به حمایت از کشورمان هستیم و با وجود این مردم، دشمن بدخواه نمی‌تواند گزندی به آب و خاک وطن بزند.

آگاهی می‌افزاید: این حضور، تصویری روشن از عشق و ارادت مردم به نظام و انقلاب و همچنین وظیفه مسئولان در همراهی با آنان را به نمایش می‌گذارد.