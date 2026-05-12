۹۳ تن روغن احتکاری در زاهدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی گشت مشترک با اداره کل صمت و جهاد کشاورزی طی بازید از انبارها، فروشگاه های سطح شهر زاهدان به فروشگاه مواد غذایی واقع در یکی از محلات زاهدان عزیمت که طی استعلام های به عمل آمده از سامانه جامع انبارها موفق به کشف ۹۳۹۲۰ کیلو گرم روغن خوراکی احتکاری شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این راستا انبار مذکور پلمپ شد.

وی تصریح کرد: ارزش اقلام مکشوفه برابر نظر کارشناسان مربوطه بیش از ۲۳۴ میلیارد ریال عنوان و یک متهم نیز به مرجع قضایی معرفی شد.