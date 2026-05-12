  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

۹۳ تن روغن احتکاری در زاهدان کشف شد

۹۳ تن روغن احتکاری در زاهدان کشف شد

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۹۳ هزار و ۹۲۰ کیلوگرم روغن احتکار شده در سطح شهر زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی گشت مشترک با اداره کل صمت و جهاد کشاورزی طی بازید از انبارها، فروشگاه های سطح شهر زاهدان به فروشگاه مواد غذایی واقع در یکی از محلات زاهدان عزیمت که طی استعلام های به عمل آمده از سامانه جامع انبارها موفق به کشف ۹۳۹۲۰ کیلو گرم روغن خوراکی احتکاری شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این راستا انبار مذکور پلمپ شد.

وی تصریح کرد: ارزش اقلام مکشوفه برابر نظر کارشناسان مربوطه بیش از ۲۳۴ میلیارد ریال عنوان و یک متهم نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6827561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه