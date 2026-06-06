ناکامی قاچاقچیان سوخت در میناب و کشف بیش از ۵۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت و استفاده آنان از محفظه‌های پلاستیکی موسوم به «مشک ماری» برای انتقال سوخت قاچاق، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مرزبانان پایگاه دریابانی میناب قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اعزام به محل مورد نظر، موفق شدند محل دپوی سوخت قاچاق را شناسایی کنند که قاچاقچیان با مشاهده مأموران، محموله را رها کرده و از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اشاره به نتایج این عملیات تصریح کرد: مرزبانان در بازرسی از محل، یک عدد مشک ماری حاوی ۵۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ میرعالی خاطرنشان کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی این محموله کشف‌شده ۸۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد، افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در نوار ساحلی و مرزی، با هرگونه قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استحفاظی با قاطعیت برخورد خواهند کرد.