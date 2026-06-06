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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

ناکامی قاچاقچیان سوخت در میناب و کشف بیش از ۵۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

ناکامی قاچاقچیان سوخت در میناب و کشف بیش از ۵۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف یک عدد مشک ماری حاوی ۵۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش بیش از ۸۴ میلیارد ریال در سواحل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت و استفاده آنان از محفظه‌های پلاستیکی موسوم به «مشک ماری» برای انتقال سوخت قاچاق، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مرزبانان پایگاه دریابانی میناب قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اعزام به محل مورد نظر، موفق شدند محل دپوی سوخت قاچاق را شناسایی کنند که قاچاقچیان با مشاهده مأموران، محموله را رها کرده و از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اشاره به نتایج این عملیات تصریح کرد: مرزبانان در بازرسی از محل، یک عدد مشک ماری حاوی ۵۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ میرعالی خاطرنشان کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی این محموله کشف‌شده ۸۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد، افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در نوار ساحلی و مرزی، با هرگونه قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استحفاظی با قاطعیت برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 6851667

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