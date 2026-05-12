احتشام: حضور مردم پشتوانه نیروهای مسلح و دیپلماسی کشور است

حجت الاسلام علی احتشام در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان، اظهار کرد: امام راحل در سال ۵۷ به نقش موثر بانوان در پیروزی انقلاب اشاره داشتند و شخصیت برجسته میان بانوان، خانم مرضیه حدیدچی بود که در زندانهای ساواک بسیار شکنجه میشد و اینها سرمایههای انقلاب هستند که باید برای نسل جوان بیان شود.
وی افزود: ایران در جهان بهعنوان فراقدرت شناخته شده چرا که در طول تاریخ آمریکا، هیچ کشوری جرات حتی یک آرپیجی زدن به آمریکا را نداشته اما به اعتراف سیانان، ایران در هشت کشور منطقه ۱۶ پایگاه آمریکایی را نابود کرده است.
امامجمعه موقت کاشان خاطرنشان کرد: ملت ایران همچنان حضور حماسی خود در میادین را حفظ خواهند کرد و تا زمانی که رهبر دستور دهد خیابان را رها نمیکنند چرا که این حضور مردم، پشتوانه نیروهای مسلح و دیپلماسی کشور است.
احتشام تصریح کرد: شهید رئیسی شاگرد مکتب شهید بهشتی بود، تا زمانی که این شهید بزرگوار رئیس جمهور بود عدهای تهمتهای ناروا به ایشان نسبت میدادند اما ملت ایران همچنان این میدان را ترک نخواهند کرد.
وی ادامه داد: مردم به اذن الله و امر رهبر انقلاب در میدان حضور خواهند داشت و اگر مردم میدان را ترک کنند ممکن است اتفاقات ناگواری صورت گیرد بنابراین ملت ایران با وجود اینکه همچنان داغدار شهادت رهبری هستند اما میدان را پرشور نگه میدارند.
امامجمعه موقت کاشان با اشاره به دیدار رئیس جمهور با رهبری، بیان کرد: بنابر بر سخنان رئیس جمهور، رهبر انقلاب متواضعانه سخن میگفت.
