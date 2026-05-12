ادعای مشکوک اسرائیل در خصوص شلیک پهپاد به ایلات+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که پدافند هوایی این رژیم یک پهپاد را که از شرق پرتاب شده بود، در منطقه ایلات رهگیری کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه ارتش در حال بررسی منبع پرتاب پهپاد است، مدعی شد که احتمال دارد شلیک این پهپاد از عراق، یمن یا ایران باشد.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که این اولین بار است که پدافند هوایی از زمان توقف جنگ ایران، یک پهپاد را در منطقه ایلات رهگیری می‌کند.

کارشناسان و تحلیلگران مسائل بین‌المللی اعتقاد دارند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ضمن ناامیدی از اقدام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فریب دادن وی و کشاندن او به جنگ نافرجام با ایران، گزارش مذاکرات غیر مستقیم با تهران را به اطلاع مسئولان تل‌آویو نمی‌رساند و همین موضوع خشم و عصبانیت نتانیاهو و تیم همراه وی را برانگیخته است.

این کارشناسان معتقدند تشدید تنش در لبنان، انتشار اخبار مربوط به حضور نظامی در عراق و همچنین طرح بهانه شلیک پهپاد به مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی می‌تواند تلاشی از سوی رژیم صهیونیستی برای برهم زدن مذاکرات و مجبور کردن ترامپ به ورود مجدد به جنگ با ایران باشد که به اعتقاد ناظران مسائل بین‌المللی عواقب فاجعه باری برای دولت آمریکا به بار خواهد آورد.