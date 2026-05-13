۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

اصغری: روند تکمیل طرح های نیمه تمام کشاورزی آذربایجان غربی تسریع یابد

ارومیه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام گفت: با توجه به اشتغال استان به کشاورزی، مدیران باید با همت جهادی برای اتمام این طرح‌ها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی شهرستان شاهین‌دژ اظهار کرد: روند اجرای برخی طرح‌های کشاورزی استان به دلیل تخصیص نیافتن به‌موقع اعتبارات با کندی مواجه شده و لازم است با همکاری مدیران و مسئولان شهرستانی، این طرح‌ها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی نقش محوری در اقتصاد استان دارد، افزود: هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد اشتغال آذربایجان‌غربی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به این بخش وابسته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی با اشاره به ضرورت جلوگیری از هدررفت منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های جدید و توسعه هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان را فراهم کند.

اصغری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان شاهین‌دژ در حوزه‌های کشاورزی، دامداری و شیلات اظهار کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی، ایجاد زنجیره تولید، کشت نشایی و محصولات کم‌آب‌بر از اولویت‌های سال جاری در این شهرستان و سطح استان است.

وی با اشاره به نبود اداره شیلات و آبزیان در شهرستان شاهین‌دژ، پیگیری جهت راه‌اندازی این اداره را از برنامه‌های سال جاری عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت: در راستای اصلاح الگوی کشت امسال ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت محصولات کم‌آب‌بر رفته و توسعه سیستم‌های آبیاری نوین نیز در دستور کار قرار دارد که شهرستان شاهین‌دژ در این زمینه پیشرو است.

اصغری در ادامه با اشاره به روند احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد: در حال حاضر حدود چهار میلیارد مترمکعب آب در این دریاچه وجود دارد و لازم است با مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، روند احیای آن تقویت شود.

کد مطلب 6829213

