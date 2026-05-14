پرویز امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع سطح مبارزه شده، ۶۶ هزار و ۲۴۲ هکتار مربوط به مزارع گندم آبی و ۱۲۰ هزار و ۳۰۱ هکتار مربوط به مزارع گندم دیم بوده است.

وی با اشاره به اهمیت کنترل علف‌های هرز در افزایش عملکرد تولید اظهار کرد: علف‌های هرز با ایجاد رقابت برای جذب آب، مواد غذایی، نور و فضا، خسارت قابل توجهی به مزارع وارد می‌کنند و به همین دلیل اجرای به‌موقع عملیات مبارزه از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی ادامه داد: امسال تناوب در مصرف علف‌ کش‌ها به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌ های حفظ نباتات در دستور کار قرار گرفته تا ضمن افزایش اثربخشی مبارزه، از بروز مقاومت علف‌های هرز نسبت به سموم نیز جلوگیری شود.

امجدی اضافه کرد: در این راستا، آموزش و اطلاع‌ رسانی به کشاورزان از طریق صدور اطلاعیه‌های پیش‌ آگاهی، برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های ترویجی و ارائه توصیه‌های فنی در مناطق مختلف استان انجام شده است.

وی با تاکید بر ضرورت پاکسازی حاشیه مزارع گفت: بی‌توجهی به مبارزه با علف‌های هرز در حاشیه زمین‌ های کشاورزی می‌تواند زمینه گسترش علف ‌های هرز مهاجم در داخل مزارع را فراهم کند.

امجدی افزود: کشاورزان برای دریافت مشاوره‌های تخصصی درباره نحوه کنترل علف‌های هرز و انتخاب روش مناسب مبارزه می‌توانند به واحدهای حفظ نباتات شهرستان‌ها، مراکز جهاد کشاورزی و کلینیک ‌های گیاه‌پزشکی مراجعه کنند.