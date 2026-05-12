۴۰۰هزار هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان غربی زیرکشت محصولات کم آب بر رفت

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی استان اظهار کرد: بخش زیادی از آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که برای مدیریت آن نیازمند اقدامات مختلف از سوی دولت و تولید کنندگان است.

وی با بیان اینکه از سال گذشته اقدامات ترویجی و الگوی کشت، کشت محصولات کم آب بر در دستور کار قرار گرفته و اجرای آن صرفه جویی خوبی در بخش آب کشاورزی انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر کشت محصولات متراکم نشایی و آبیاری نوین در استان طی سال جاری گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار هکتار اراضی استان زیر کشت محصولات کم آب بر رفته است.

اصغری همچنین با اشاره به الگوی کشت در استان عنوان کرد: در این راستا ۷۰ هزار هکتار حبوبات از جمله نخود رفته است که موجب ۴۰ تا ۵۰ درصدی صرفه جویی آب می شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای آبیاری نوار تیپ در اراضی کشاورزی به خصوص در بخش سبزی و صیفی جات و چغندرقند گفت: در ۱۵ هزار هکتار از اراضی زیر کشت سبزی، صیفی جات و چغندرقند از آبیاری نوار تیپ استفاده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه کشت متراکم و نشایی در اراضی کشاورزی کشت چغندر قند عنوان کرد: با توجه به صرفه جویی آب تا دو الی سه سال آینده همه اراضی کشاورزی زیر کشت چغندرقند کشت نشایی و متراکم خواهد بود.

اصغری اضافه کرد: در حال حاضر در ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار ازاضی کشت سبزی و صیفی جات نیز کشت نشایی انجام می شود و با اقدامات ترویجی این اقدام افزایش خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: در قالب برنامه ۴ ساله که تدوین شده ۱۰۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان تحت پوشش سامانه های آبیاری تحت فشار قرار می گیرد.