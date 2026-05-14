حمل و نقل عمومی رایگان؛ راهکاری نوین برای پویایی شهری و رفاه اجتماعی

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ یادداشت مهمان: سجاد بهرامی جامعه‌شناس و کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اهمیت روزافزون حمل و نقل عمومی در کلان‌شهرها، بیان داشت : رایگان شدن خدمات اتوبوس و مترو در پایتخت، گامی مهم در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف توسعه پایدار شهری است.

این اقدام نه تنها یک خدمت رفاهی، بلکه ابزاری برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی است؛ زیرا دسترسی عادلانه به خدمات حمل و نقل، امکان حضور و مشارکت افراد با توانمندی‌های اقتصادی مختلف را در سطح شهر فراهم می‌آورد و از انزوای اجتماعی اقشار کم‌درآمد جلوگیری می‌کند.

از منظر مدیریت شهری، ارائه خدمات رایگان حمل و نقل عمومی می‌تواند به کاهش ترافیک و آلودگی هوا منجر شود.

آمارها نشان می‌دهد که اجرای طرح رایگان حمل و نقل، استفاده مفید مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش داده و به تبع آن، استفاده از خودروهای شخصی کاهش یافته است.

این امر صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت و صرفه‌جویی روزانه حدود سه میلیون لیتر بنزین، را به همراه داشته است که این خود یک دستاورد اقتصادی و زیست‌محیطی مهم تلقی می‌شود.

تشویق مردم به استفاده از اتوبوس و مترو، در بلندمدت می‌تواند به تغییر الگوی رفتاری و فرهنگی در جامعه منجر شود.

زمانی که حمل و نقل عمومی به گزینه‌ای جذاب، راحت و بدون هزینه تبدیل شود، شهروندان ترغیب می‌شوند تا خودروهای شخصی خود را در پارکینگ‌ها رها کرده و از این خدمات بهره‌مند شوند.

این تغییر رفتار، نه تنها به کاهش هزینه‌های خانوار (مانند سوخت، استهلاک خودرو، عوارض و پارکینگ) کمک می‌کند، بلکه به افزایش تعاملات اجتماعی در فضای عمومی شهر نیز یاری می‌رساند.

رایگان شدن حمل و نقل عمومی، در صورتی که با مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری کافی در توسعه و نگهداری ناوگان همراه باشد، می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی در سطح شهر نیز کمک کند و همچنین دسترسی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر به محل کار، مراکز آموزشی، و خدمات شهری، باعث می‌شود افراد با صرف زمان و هزینه کمتر، بتوانند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود را دنبال کنند که این پویایی اقتصادی، در نهایت به نفع کل جامعه خواهد بود.

با توجه به تجربه برخی کشورها در ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رایگان ، می‌توان گفت که در شهرهایی مانند تالین (استونی)، لوکزامبورگ، و برخی شهرهای کوچک در فرانسه و اتریش اجرای این طرح با موفقیت همراه بوده است.

مزایای این طرح‌ها شامل کاهش ترافیک، بهبود کیفیت هوا، افزایش رضایتمندی شهروندان، و رونق اقتصادی محلی بوده است.

این تجربیات نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و توجه به زیرساخت‌ها، حمل و نقل عمومی رایگان می‌تواند یک سیاست موفق و پایدار باشد.

رویکرد مدیریت شهری در اجرای چنین طرح‌هایی باید فراتر از صرفاً رایگان کردن بلیط باشد که کیفیت خدمات، ایمنی، دسترسی‌پذیری برای افراد توان‌یاب، و پوشش‌دهی مناسب مسیرها، عواملی کلیدی در موفقیت این طرح‌ها باشد.

زمانی که مردم به کیفیت و قابلیت سیستم حمل و نقل عمومی اطمینان پیدا کنند، انگیزه بیشتری برای استفاده از آن خواهند داشت.

رایگان شدن حمل و نقل عمومی، می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از ازدحام و ترافیک کمک کند.

فضاهای عمومی حمل و نقل مانند مترو و اتوبوس، به خودی خود بستری برای تعاملات روزمره شهروندان هستند و رایگان بودن آن‌ها، این فضاها را برای اقشار بیشتری قابل دسترس می‌سازد و می‌تواند به تقویت حس تعلق به جامعه و شهر کمک کند.

هرچند در ظاهر این خدمات رایگان به نظر می‌رسند، اما در واقع هزینه‌های آن از طریق درآمدهای مالیاتی و صرفه‌جویی‌های کلان در هزینه‌های زیست‌محیطی و بهداشتی جبران می‌شود.

همچنین، افزایش تردد و دسترسی آسان‌تر مردم به مراکز تجاری و تفریحی می‌تواند به رونق اقتصادی این بخش‌ها کمک کرده و به نوعی کسب درآمد غیرمستقیم را برای شهر به ارمغان آورد.

موفقیت بلندمدت این طرح، نیازمند پایش مستمر، ارزیابی اثربخشی، و انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات نیازهای شهری است. بازخوردهای شهروندان باید به طور جدی شنیده شود و در صورت لزوم، اصلاحات لازم در مسیرها، ساعات حرکت، و کیفیت خدمات اعمال گردد تا اطمینان حاصل شود که این راهکار نوین، همچنان در خدمت پویایی شهری و رفاه اجتماعی باقی می‌ماند.