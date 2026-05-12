قریشی:دشمنان تا زمانی که مردم در میدان حضور دارند به اهدافشان نمی رسند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی، ظهر سه شنبه در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به گذشت ۷۰ روز از حضور میدانی مردم گفت: برکت این عظمت خون و خون حضرت آقا موجب بعثتی بزرگ شد و باید قدر این حضور را دانست و از آن محافظت کرد. تا زمانی که جماعت در میدان است، دشمن به اهداف خود نمی‌رسد.

امام جمعه ارومیه همچنین بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات مردم تاکید کرد و افزود: مسئولان باید مراقب باشند مردم دلسرد نشوند، مردم در این جنگ رمضان همه دارایی خود را به میدان آورده‌اند.

حجت‌الاسلام قریشی با یادآوری تاکید امام خمینی (ره) بر نقش مردم در تحقق انقلاب، گفت: همان‌ طور که امام فرمودند بدون حضور مردم انقلاب پیروز نمی‌شود، در جنگ رمضان نیز همین حضور تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به آغاز سال جدید و طرح موضوعات شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: سال جدید باید همراه با تغییر و تحول باشد، نیت‌ها باید خالصانه باشد و ایده‌های کاربردی و مفید در شورا مطرح و بررسی شود.

مردم آذربایجان غربی در حمایت از انقلاب و نظام پای کار هستند

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا خاصه ۱۴۸ شهید منتسب به استان و رهبر عزیز شهید گفت: این روزها و شب ها بعثت خون در قالب حضور پرشور مردم در اقصی نقاط کشور از شهرهای کوچک و بزرگ که به چشم معجزه نیز می توان به آن نگاه کرد را شاهد هستیم و مردم از هر طیف و سلیقه و با هر نگاهی پای کار کشور و انقلاب هستند.

ناصر عتباتی ادامه داد: در استان تنگ نظری ها و کج سلیقه ای ها و مسائل اینچنین را شاهد نیستیم و همه زیر پرچم ایران و زیر سایه ولایت مقام معظم رهبری تجمع و در مقابل دشمن ابراز وجود می کنند و اینکه دشمن نمی تواند کاری انجام دهد در کنار عنایت خداوند متعال و قدرت نیروهای مسلح، مردمی هستند که پای کار هستند و خواهند بود.

وی تاکید کرد: وظیفه ما هم به عنوان خدمتگزاران مردم در بخش های مختلف این است که قدردان این مردم باشیم و خدمتگزاری به مردم را یک نعمت دانسته و قدردانی این نعمت را با خدمت مضاعف و بی منت بجا آوریم و در این روزها دستگاه قضایی سعی کرده در کنار سایر مجموعه ها در خدمت مردم باشد و این حضورهای آگاهانه و مقتدرانه را که دشمن شکن است ارج نهد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به فتنه دی ماه و ایام جنگ رمضان اظهار کرد: با وجود شرایط خاص و تهدیدهای بالقوه ای که استان دارد هیچگونه مشکل و مسئله ای در فتنه دی ماه شاهد نبودیم و در جنگ رمضان نیز توطئه، فعالیت و تحرکات گسترده کروهک های ضد انقلاب در جدار مرزها، کوچکترین استقبال و همراهی و چراخ سبزی از داخل استان نشان داده نشد.

مبانی دفاع مقدس در حال حاضر باید تقویت شود

عتباتی به موضوع جلسه پرداخت و افزود: موضوع بحث امروز مربوط به مبانی دفاع مقدس جنگ رمضان و فرهنگ دفاع مقدس است که ریشه فرهنگی ایثار و شهادت و شهادت طلبی در دین و فرهنگ عاشورا دارد و اگر تقویت شود در خیلی از حوزه ها شاهد گشایش هایی خواهیم بود

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به اهمیت تبیین هنرمندانه فرهنگ جهاد و ایثار در دفاع مقدس و دیگر جنگ های تحمیلی به کشور پرداخت و گفت: باید به مجموعه های پرچمدار فرهنگی، هنرمندان و فعالان رسانه ای و هنری اعتماد و به آنها میدان و برنامه داد تا در دل جامعه رفته و این فرهنگ سازی را انجام دهند و دستگاه قضایی نیز قطعاً از این موضوع استقبال می کند.

مقام ارشد قضایی استان به حضور قضات شجاع استان پای کار انقلاب در عرصه های مختلف و ایام جنگ پرداخت و گفت: خیلی از قضات استان خاصه در این شرایط جنگ پای کار بودند و احکام قاطع عوامل و عناصر دشمن را زیر موشکباران صادر کردند و این یعنی فرهنگ شجاعت و صلابت که ریشه در فرهنگ دینی، تمدن و تاریخ ما دارد.

۱۱۰ هزار تن دارو از گمرک بازرگان وارد کشور شده است

عتباتی به موضوع توجه به بازار و تهیه ارزاق عمومی مردم نیز اشاره و گفت: در بحث بازار و تامین مایحتاج مردم و برخورد با عوامل نا امنی اقتصادی و نا امنی کارهای خیلی خوبی انجام شد مصوبات بسیار ارزشمندی که می تواند نه تنها استان بلکه کل کشور را پوشش دهد که برای نمونه با دستورات تسهیل گرانه و هماهنگی همه مجموعه ها فقط در طی نزدیک به پنج هفته ۱۱۰ هزار تن دارو از گمرک بازرگان وارد کشور شده است.

رئیس شورای قضایی استان افزود: گرانفروشی، احتکار و بخش قابل توجهی از بزهکاری ها و آسیب های اجتماعی منشاء فرهنگی دارند و هر چه قدر در این حوزه تلاش گردد به سالم سازی جامعه کمک خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان با اخطار به مخلین بازار گفت: قطع به یقین با معدود افرادی که با احتکار و گران فروشی در بازار اخلال ایجاد می کنند برخوردهای کیفری بازدارنده صورت خواهد داد و البته باید در کنار این نهادهای فرهنگی به تبیین فرهنگ صرفه جویی و درست مصرف کردن که حلقه مفقوده فرهنگ کلی جامعه ما و خیلی اثر بخش است بیشتر بپردازند.