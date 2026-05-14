قریشی: مدیران توان خود را برای حل مشکلات و تدبیر امور مردم بکار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان ارومیه، اظهار کرد: مسئولیت در نظام اسلامی یک نعمت الهی است،مدیران باید با قرار گرفتن در مسیر درست، تمام توان خود را در راستای حل مشکلات و تدبیر امور مردم به کار گیرند.

امام جمعه ارومیه گفت: نبرد حق و باطل همیشگی است،وظیفه ما در این میان، ایستادگی در جبهه حق و تلاش برای احیای ارزش‌های الهی در جامعه است.

حجت الاسلام قریشی افزود: ضمن تسلیت و تبریک شهادت رهبر معظم انقلاب، یقین داریم که برکت خون شهدا و سختی‌های جنگ، موجب نابودی کفار و خلوص هرچه بیشتر مومنین خواهد شد.

خدمت رسانی به مردم نباید مورد تعلل واقعرشود

امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز در این جلسه با بیان اینکه نظارت دقیق و تسهیل امور اداری، رمز رضایتمندی مردم در شرایط حساس است، گفت:شرایط جنگی و حساس کنونی نباید موجب کوچک‌ترین تعلل یا وقفه در پیشبرد اهداف نظام و خدمت‌رسانی به مردم شود.

ماموستا مامد کلشی‌نژاد اظهار کرد: هرچه فرآیند انجام کار در ادارات تسهیل شود، رضایتمندی شهروندان و سرمایه اجتماعی نظام افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد:با توجه به شرایط موجود، ضرورت دارد نظارت‌ها بر عملکرد مجموعه‌ها تشدید شود تا با شناسایی و رفع نقاط ضعف، مانع از بروز هرگونه نارضایتی در بین مردم شویم.

مانعی سدراه توسعه اقتصادی، صادرات و واردات شود

فرماندار ارومیه نیز با تاکید بر حاکمیت تفکر سیستمی در بدنه اداری تصریح کرد: مدیران موظف به داشتن نقشه راه هستند،تدابیر مدیریتی و قوانین باید در راستای گره‌گشایی از مشکلات مردم باشد، نه اینکه خود به عاملی برای توقف امور تبدیل شوند.

قهرمان عیوضلو با بیان اینکه هیچ مانعی نباید سد راه توسعه اقتصادی، صادرات و واردات شود، افزود: توسعه فعالان اقتصادی و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری، کلید ارتقای جایگاه ارومیه است.

وی گفت:در این مسیر، بکارگیری کارمندان کارآزموده الزامی است و با هرگونه تخلف اداری که موجب نارضایتی مردم شود، قاطعانه برخورد خواهد شد.

فرماندار ارومیه در ادامه، بر ضرورت ارتباط مستقیم و بی‌ واسطه مدیران با مردم و نگاه ویژه به محله‌ محوری تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی ما رسیدگی به مشکلات محرومین و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق کم‌برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه همچنین نظارت بر بازار و بازرسی‌های مستمر برای جلب رضایت شهروندان باید با جدیت دنبال شود، خاطرنشان کرد: مدیران باید در قبال وظایف خود مسئولیت‌پذیر باشند؛ تمامی اقدامات دستگاه‌ها بایستی دارای پیوست فرهنگی بوده و عملکرد ادارات به‌نحو احسن جهت اطلاع افکار عمومی منعکس شود.