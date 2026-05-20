ضرب الاجل ۱۰ روزه رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به شرکت های بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصرعتباتی طی دستوری به شرکت های بیمه ضرب الاجلی ۱۰ روزه برای پرداخت مطالبات آزمایشگاهها، کلینیک های درمانی و مجموعه های مرتبط با بهداشت، درمان و سلامت تعیین کرد.

وی در این دستور با اشاره به مطالبات مردمی و اینکه بهداشت و سلامت مردم جزء مهمترین شقوق حقوق عامه است که به جهت عدم همکاری موثر و پرداخت مطالبات مجموعه های درمانی با اخلال مواجه شده است به بیمه تاکید کرده است نسبت به پرداخت بدهی های معوق خود در سریعترین زمان ممکن اقدام کنند.

در قسمت دیگری از این دستور قید شده است بیمه ها ابتدا به صورت نقدی حق بیمه را دریافت کرده اند ولی در پرداخت مطالبات مجموعه های بهداشتی، درمانی حدود یکسال تاخیر نموده اند و این امر به هیچ وجه پذیرفته نیست چرا که موجب اختلال در روند درمان مردم شده است.

رئیس کل دادگستری استان ضمن تعیین ضرب الاجل ۱۰ روزه به کلیه بیمه ها قید کرده است در صورت عدم پرداخت اقدامات قاطع و فوری قضایی از جمله برداشت از حساب و تعقیب مدیران خاطی از جهت ترک فعل در دستور کار خواهد بود.