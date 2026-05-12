زمان مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال مشخص شد/ رونمایی از سرود و پیراهن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پایان چهار مرحله تمرینات ویژه آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران در تهران، با برنامهریزی انجام شده از سوی فدراسیون فوتبال قرار است مراسم بدرقه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی ایران برای حضور در رقابتهای جام جهانی فردا (چهارشنبه) برگزار شود.
در این مراسم ضمن بدرقه ملیپوشان، از قطعه موسیقی ویژه تیم ملی و همچنین پیراهن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ رونمایی خواهد شد.
این مراسم فردا از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان انقلاب اسلامی تهران و با حضور مردم بصورت ویژه برگزار خواهد شد.
