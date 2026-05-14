«رهیافت» تریبونی برای واکاوی مسائل کلان اقتصاد کشور

مهدی شیار مدیر گروه حکمرانی اقتصادی رادیو اقتصاد، در گفتگو با خبرنگار مهر برنامه «رهیافت» را یکی از مهمترین برنامههای تحلیلی این شبکه در حوزه سیاستگذاری و بررسی مسائل روز اقتصادی عنوان کرد.
وی با اشاره به رویکرد تخصصی این برنامه گفت: «رهیافت» با هدف بررسی و ریشهیابی مهمترین مسائل و چالشهای اقتصادی کشور روی آنتن میرود و تلاش میکند با تحلیل دقیق موضوعات روز، زمینه ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی را فراهم کند. سیاستگذاریها، قوانین و برنامههای بالادستی در بخشهای مختلف اقتصادی، نقش تعیینکنندهای در مسیر توسعه و تصمیمگیریهای کلان دارند و میتوانند همچون چراغ راهی برای مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی عمل کنند.
تحلیل سیاستها با حضور مسئولان و کارشناسان
مدیر گروه حکمرانی اقتصادی رادیو اقتصاد ادامه داد: در برنامه «رهیافت» تلاش میشود ابعاد مختلف سیاستها، ابلاغیهها و قوانین اقتصادی با حضور کارشناسان، نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و همچنین صاحبنظران حوزه قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا مخاطبان بتوانند نگاه جامعتری نسبت به تحولات اقتصادی داشته باشند. این برنامه بستری برای گفتگوی تخصصی و شفاف درباره موضوعات اثرگذار اقتصادی است و سعی دارد با تحلیل کارشناسانه، به افزایش آگاهی عمومی و تصمیمسازی بهتر در حوزه اقتصاد کمک کند.
واکنش سریع به تحولات اقتصادی روز
شیار در پایان و با اشاره به واکنش سریع این برنامه عنوان کرد: «رهیافت» تلاش میکند همه موضوعات و رویدادهای اقتصادی روز را بهصورت مستمر رصد کند و نسبت به تحولات مهم، واکنش سریع و اطلاعرسانی دقیق داشته باشد. پرداختن به دغدغههای اقتصادی مردم، تبیین آثار تصمیمات اقتصادی و ارائه تحلیلهای کارشناسی از جمله محورهای اصلی این برنامه است که با هدف ارتقای سواد اقتصادی مخاطبان دنبال میشود.
«رهیافت» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ از رادیو اقتصاد پخش می شود.
