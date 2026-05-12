زارع: صیانت از میراث مکتوب و اسناد تاریخی استان بوشهر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب با غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار بوشهر در این نشست بر ضرورت حفظ و صیانت از میراث مکتوب و اسناد تاریخی استان بوشهر تاکید کرد و با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و تجاری استان بوشهر اظهار داشت: بوشهر یکی از مهمترین بنادر تاریخی کشور و دارای اسناد مکتوب و نسخههای ارزشمندی است که بخشی از هویت و حافظه تاریخی جنوب ایران را شکل میدهد و حفظ و ساماندهی و ثبت این آثار، نیازمند اقدامات تخصصی و زیرساختی است.
زارع خاطر نشان کرد: اسناد تاریخی، نقش مهمی در معرفی هویت ملی و محلی دارند و اقدامات مراکز نگهداری اسناد در دیجیتالسازی آرشیوهای تاریخی و فراهم کردن بستری مناسب برای دسترسی پژوهشگران، دانشگاهیان و علاقمندان مطالعه و منابع معتبر تاریخی از ضرورتهای این حوزه در استان بوشهر است.
وی اضافه کرد: استان بوشهر با توجه به ظرفیتهای موجود، نیازمند به احداث و تجهیز ساختمانی مستقل برای مرکز اسناد و کتابخانه ملی است و با توجه به تأمین زمین، این آمادگی وجود دارد، پس از انجام مطالعات احداث ساختمان، برنامهریزی و اقدامات اجرایی را به عمل آوریم.
استاندار بوشهر یادآور شد: استان بوشهر موقعیت راهبردی در حوزه خلیج فارس دارد و همچنین از میراث مکتوب ارزشمند و اسناد کمنظیری در حوزههای مختلف فرهنگی، تجارت دریایی و بینالمللی برخوردار است.
زارع ابراز داشت: انتظار میرود در راستای حفظ و نگهداری از این میراث، پژوهشهای علمی و تخصصی شود که نقش مرکز اسناد و کتابخانه ملی در این راستا، بسیار مهم است.
در این دیدار امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز، پیشینه بوشهر در تاریخ ایران را مهم دانست و اعلام آمادگی کرد در راستای نگهداری اسناد، توسعه آرشیوهای الکترونیکی و پروژههای پژوهشی مشترک، با استان بوشهر همکاری کند.
وی بیان کرد: مرکز اسناد بوشهر به سبب نگهداری اسناد خطی و تاریخی و آرشیو اسناد دولتی، از مراکز مهم کشور به شمار میرود.
شایان ذکر است استاندار بوشهر از نمایشگاه تخصصی نسخههای خطی در این مجموعه نیز بازدید کرد.
بوشهر- استاندار بوشهر بر ضرورت حفظ و صیانت از میراث مکتوب و اسناد تاریخی استان بوشهر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب با غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
نظر شما