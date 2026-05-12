سفر دونالد ترامپ به چین

به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید در حساب رسمی خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: رئیس جمهور ترامپ واشنگتن دی سی را برای یک سفر تاریخی به چین ترک کرد.
رئیسجمهور آمریکا، پیش از ترک واشنگتن برای سفر به چین اعلام کرد که در دیدار با شی جینپینگ گفتوگوهای گستردهای درباره ایران انجام خواهد داد.
ترامپ روز سهشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «مذاکرات مفصلی درباره این موضوع خواهیم داشت»
او همچنین اظهار کرد که معتقد نیست پکن الزام مشخصی برای کمک به واشنگتن در حل این بحران داشته باشد.
این سفر دو روزه در زمانی انجام میشود که تنشها بر سر موضوع ایران، اختلافات تجاری آمریکا و چین و همچنین مسئله تایوان همچنان پابرجاست.
به گفته یک مقام کاخ سفید، گروهی از مدیران ارشد شرکتهای آمریکایی از جمله ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیسایکس، تیم کوک، مدیرعامل اپل، و کلی اورتبرگ از بوئینگ نیز ترامپ را در این سفر همراهی خواهند کرد.
این سفر نخستین حضور یک رئیسجمهور مستقر آمریکا در چین از زمان سفر ترامپ در دوره اول ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۱۷ است.
نظر شما