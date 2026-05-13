۴۷سال فتنه غرب علیه ایران برای هراس از گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی

اسدالله پازکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تقابل غرب و استکبارگران با ایران و ایرانی ریشه در ترس آنها از توسعه ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: پروژه ها و پروسه های بسیاری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از سوی غرب برای مقابله با توسعه ایدئولوژی انقلابی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه استکبار بعد از انقلاب اسلامی ما را در بازه زمانی ۴۷ ساله هر روز درگیر مسئله کردند آن هم به خاطر ایدئولوژی انقلاب اسلامی، افزود: غرب از انرژی که گفتمان انقلاب در غرب و دنیا ساطع کرده، هراس دارد.

استاد دانشگاه با بیان اینکه اسناد امنیت ملی آمریکا نشان می دهد که از قرن ۲۱ به کرّات نام ایران به عنوان یک دولت هدف که باید مورد هجمه قرار گیرد، ذکر شده است، گفت: آمریکا مدعی ژاندارمی جهان را دارد و هر کشوری که با کاپیتالیسم مخالفت کند، مورد حملات آمریکا قرار خواهد گرفت.

پازکیان با بیان اینکه ایران اسلامی این موضوع را نپذیرفته است، تاکید کرد: پروژه ای که آمریکا و اسرائیل و غرب در منطقه دنبال می کنند، از هم پاشیدن ساختارهای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: با توجه به وضعیتی که ایجاد شد و فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب و در کنار آن شور و صلابت و حضوری که مردم از خود نشان دادند عملاً پروژه دشمن شکست خورده است.

تحلیلگر مسائل بین الملل با بیان اینکه آمریکا تمام تلاش خودش را کرده تا ایران اسلامی را به بن بست بکشاند، تاکید کرد: این تفکر که بتواند روزی ایران اسلامی را از هم بپاشند، خیال باطل است زیرا مردم ایران اسلامی بارها و بارها نشان داده اند که پشتیبان ولایت و انقلاب شان هستند.