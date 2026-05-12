تداوم مسیر امیدبخش مسکن در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کیخسروی عصر سه شنبه در بازدید میدانی از پروژه‌های در دست اجرای نهضت ملی مسکن، با اشاره به نقش حیاتی ارکان اصلی پیشرفت در این طرح‌های عمرانی، از تحقق موفقیت‌آمیز شاخص‌های کلیدی در سطح استان خبر داد.

وی افزود: میزان اعتبارات تخصیصی، تأمین منابع مالی پایدار و آورده‌های مشارکتی، سه رکن اساسی و غیرقابل‌انکار برای حرکت رو به جلوی هر پروژه‌ای محسوب می‌شوند که خوشبختانه پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان اردبیل از این سه شاخصه حیاتی برخوردار بوده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردبیل گفت با تأکید بر دستاوردهای ملموس این رویکرد، افزود: خداوند را شاکریم که امروز شاهد افتتاح پروژه‌های متعدد و یا به اتمام رسیدن کامل طرح‌های مسکن در سراسر استان هستیم که نشان‌دهنده کارایی بالای مدیریت اجرایی و برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گرفته است.

کیخسروی با تشریح فرآیند تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی مدون و تأمین به‌موقع اعتبارات، باعث شده است تا فرآیند ساخت و ساز با سرعتی چشمگیر پیش رود؛ این امر منجر به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و همزمان آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های جدید در مناطق شهری و روستایی استان شده است.

وی در پایان با بیان اینکه این روند رو به رشد نیازمند تداوم تلاش‌هاست، گفت: امیدواریم با ادامه این مسیر پرفراز و نشیب اما امیدبخش، شاهد توسعه پایدار در سطح استان و بهبود قابل‌توجه کیفیت زندگی شهروندان در مناطق شهری و روستایی باشیم.