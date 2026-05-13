نشست معاون اجرایی رئیس جمهور با مسئولان ورزش کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نشست محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور با مقامات ارشد ورزش کشور صبح امروز چهارشنبه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش وجوانان، غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، معاونین توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، بانوان، مدیریت و منابع، مجلس، امور استان ها و حقوقی و امور جوانان در این جلسه حضور داشتند.
نشست مسئولین ورزش کشور با معاون اجرایی رئیس جمهور به منظور ارائه گزارش عملکرد این عرصه در ۲۰ ماه گذشته برگزار شد.
