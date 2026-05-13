خطر انقراض بیخ گوش ۲۶ گونه جانوری در استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم حبیبیپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی ۲۶ گونه در خطر انقراض یا حمایتشده در استان خبر داد و گفت: برنامههای حفاظتی متعددی برای صیانت از گونههای جانوری و زیستگاههای طبیعی یزد در حال اجراست.
وی اظهار کرد: افزایش پوشش حفاظتی مناطق، پایش گلوگاههای نفوذ شکارچیان با دوربینهای نظارتی و فناوریهای نوین و اجرای فاز نخست پروژه احیای سه گونه در خطر انقراض از مهمترین اقدامات انجامشده در استان است.
وی افزود: سرشماری زیستگاههای مهم، تجهیز محیطبانان، جذب نیروهای متناسب با ظرفیت مناطق و استفاده از روشهای حفاظتی دولتی، خصوصی و مشارکتی نیز در دستور کار قرار دارد.
حبیبیپور گفت:: گونههایی مانند کل و بز، قوچ و میش، جبیر، کاراکال، عقاب طلایی و گربه شنی از مهمترین گونههای شاخص حیاتوحش یزد هستند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست یزد، خشکسالی، شکار و چرای غیرمجاز، فعالیت معادن، کمبود محیطبان و تخریب زیستگاهها را از مهمترین تهدیدات محیط زیست استان عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به پارک ملی سیاهکوه اردکان گفت: این پارک با وسعت ۷۸ هزار و ۳۳۵ هکتار، یکی از زیستگاههای مهم گونههایی همچون جبیر، قوچ و میش، گربه شنی و شاهروباه در استان یزد به شمار میرود.
