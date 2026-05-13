به گزارش خبرگزاری مهر، شاهمراد جعفری با اعلام این خبر، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قشم در راستای برنامه‌های صیانتی از گونه‌های در معرض خطر انقراض، بازدیدهای میدانی و تخصصی خود را از محل‌های تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های پوزه عقابی، به‌ ویژه در منطقه ساحلی «شیب‌دراز»، انجام دادند.

‌وی افزود: با توجه به اهمیت حفاظتی این گونه ارزشمند، گشت و پایش نوار ساحلی شهرستان و بازدید از سایت‌های تخم‌گذاری به صورت مستمر در حال انجام است.

‌رئیس اداره حفاظت محیط زیست قشم تصریح کرد: این اقدامات نظارتی با هدف پیشگیری از هرگونه فعالیت غیرمجاز، جلوگیری از جمع‌آوری تخم‌ها توسط افراد سودجو و مقابله با تخلفات احتمالی در زیستگاه‌های ساحلی صورت می‌گیرد.

‌جعفری در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از این میراث طبیعی نیازمند همکاری جامعه محلی و گردشگران است تا شرایط ایمن برای جوجه‌آوری این گونه منحصربه‌فرد در سواحل قشم فراهم بماند.