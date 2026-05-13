۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

حیرت رسانه‌های عبری از شدیدترین موج حملات پهپادی حزب‌الله

رسانه های عبری زبان از شدیدترین موج حملات پهپادی حزب الله علیه مواضع رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و عمق مناطق شمالی اراضی اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عبری زبان از جمله شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی و پایگاه خبری آی ۲۴ نیوز اذعان کردند، روز گذشته حزب الله یکی از شدیدترین و منحصر به فرد ترین حملات پهپادهای خود را علیه اراضی اشغالی انجام داد.

در این گزارش آمده است، حملات مذکور در قالب ۲ موج انجام شد، نخست مواضع نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان هدف قرار گرفتند و موج دوم که شدیدتر بود عمق مناطق شمالی اراضی اشغالی را مورد اصابت قرار داد.

رسانه های عبری اضافه کردند، پهپادهای حزب الله برای چند دقیقه بالای سر هدف مورد نظر به پرواز در می آیند و افراد را در میان ساختمان ها دنبال می کنند. نگرانی تل آویو این است که حتی از تعدادی از این پهپادها ساقط شوند پهپادهای دیگر هدف مورد نظر خود را همچنان دنبال می کنند.

لازم به ذکر است این حملات پهپادی حزب الله در واکنش به نقض گسترده آتش بس لبنان توسط رژیم صهیونیستی انجام می گیرد.

    IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      درود بر حزب الله

