از غر تا عمل!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: بسیاری از شهروندان ایرانی، تحت تاثیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی سنگین، نارضایتی خود را از طریق بیان شکایات مکرر و گاهی طنزآمیز بروز می‌دهند. این رفتار که گاه به عنوان نوعی تخلیه هیجانی عمل می‌کند، در شبکه‌های اجتماعی نیز به شدت تقویت شده و محتوای شکایتی با سرعت بالایی بازنشر و مورد استقبال قرار می‌گیرد. در واقع، غر زدن به شکلی از اعتراض ملایم و کم‌هزینه تبدیل شده که اجازه می‌دهد افراد بدون مواجهه مستقیم با هزینه‌های جانبی، احساسات انباشته خود را بروز دهند.

ریشه‌های این پدیده را باید در عمق تاریخ فرهنگی و سیاسی ایران جست‌وجو کرد. ادبیات کلاسیک فارسی سرشار از نمونه‌هایی است که در آن شاعران و نویسندگان برجسته، به جای اعتراض مستقیم که اغلب با خطر همراه بوده، از زبان کنایه، نمادپردازی، تمثیل و شکایت از «روزگار» و «چرخ فلک» بهره می‌بردند. این سنت ادبی، الگویی پایدار برای بیان غیرمستقیم نارضایتی فراهم آورد که به تدریج در فرهنگ عامه نیز نفوذ کرد. مسعود سعد سلمان با سرودن حبسیات خود، نمونه‌ای آشکار از شکایت از ظلم حاکمان ارائه داد و طنز اجتماعی عبید زاکانی نیز نقدهای تند اما غیرمستقیم را به نمایش گذاشت. علاوه بر این، طنز تلخ ایرانی، که اغلب با غر زدن آمیخته است، به آن جنبه‌ای اجتماعی و همدلانه بخشیده و آن را به یک «مناسک جمعی» برای ایجاد همبستگی موقت تبدیل کرده است.

با وجود جنبه‌های تخلیه‌ای و اجتماعی این رفتار، تداوم و تبدیل آن به عادت مزمن، پیامدهای منفی قابل توجهی به همراه دارد. غر زدن مداوم، انرژی روانی افراد و جامعه را فرسوده، فرهنگ منفی‌بافی را تقویت و انگیزه اقدام عملی را کم می‌کند. روان‌شناسان اجتماعی تاکید دارند که این چرخه می‌تواند به انفعال جمعی، کاهش تاب‌آوری و حتی آسیب به روابط بین‌فردی منجر شود. در حالی که بسیاری از چالش‌های کشور ریشه در مسائل ساختاری عمیق دارند و حل آنها نیازمند سیاست‌گذاری کلان و تلاش‌های بلندمدت است، تکیه صرف بر شکایت بدون همراهی عملی، عملا وضعیت موجود را تثبیت کرده و تغییر را به تاخیر می‌اندازد.

به همین دلیل، ضرورت دارد جامعه از این الگوی تکراری به سمت رویکردی اقدام‌محور و واقع‌بینانه حرکت کند. به ویژه که امروز، دورانی است که باید بیشتر بر تاب‌آوری و همراهی تاکید و تکیه کنیم. این تغییر از سطح فردی آغاز می‌شود. مدیریت دقیق بودجه خانوار، صرفه‌جویی هوشمند و تقویت عادت‌های سالم مانند ورزش منظم، خواب کافی و حفظ تعادل روانی در کنار کنترل شخصی امور از جمله اقدامات موثر در این سطح هستند. به جای تکرار شکایت از تورم، تمرکز بر کاهش وابستگی به عوامل خارجی و افزایش کنترل بر زندگی شخصی، نتایج ملموسی به همراه خواهد داشت.

در سطح خانوادگی و محلی، تقویت شبکه‌های حمایت متقابل می‌تواند بار مشکلات را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. به اشتراک گذاشتن مهارت‌ها، خریدهای گروهی، تعمیر وسایل به جای دور انداختن آنها و حل اختلافات از طریق گفت‌وگوی سازنده به جای نق زدن، روابط را مستحکم‌تر می‌کند. در مقیاس اجتماعی و ملی، تبدیل انتقادات خام به پیشنهادهای عملی، حمایت از کارآفرینی کوچک و محلی، نوآوری در مواجهه با مشکلات روزمره و سرمایه‌گذاری جدی بر آموزش و پرورش نسل آینده با تاکید بر مهارت‌های زندگی، تفکر انتقادی و تاب‌آوری، مسیرهای امیدوارکننده‌تری را می‌گشاید. در پایان، غر زدن هرچند گاهی به عنوان ابزاری برای تخلیه هیجانی و ایجاد همدلی کوتاه‌مدت مفید است، اما تبدیل آن به عادت غالب مانع پیشرفت واقعی جامعه خواهد بود. گذار از فرهنگ ناله به فرهنگ عمل، هرچند تدریجی و کوچک، با سنت تاریخی تاب‌آوری و انطباق‌پذیری ایرانی همخوانی دارد. این تغییر نه تنها واقع‌بینانه است، بلکه می‌تواند پایه‌ای محکم برای تقویت مقاومت اجتماعی و فردی فراهم آورد و زمینه را برای بهبود شرایط در بلندمدت مهیا سازد.