به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالفضل فرحبخش، در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر بم با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، از مردم مؤمن و انقلابی شهرستان بم برای حضور پرشور در این مراسم عظیم دعوت به عمل آورد.
وی ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای (ره)، افزود: سخنوری، تسلط بر فقه، فلسفه، ادبیات و شعر، از ایشان شخصیتی کم نظیر ساخته بود؛ به گونهای که تألیف ۱۲۴ اثر در ۲۰۷ جلد، تنها بخشی از کارنامه علمی و پژوهشی این عالم فرزانه است.
امام جمعه موقت بم با اشاره به آغاز مبارزات رهبر شهید علیه رژیم پهلوی از سال ۱۳۴۱، گفت: تبعید به مناطق بدآبوهوا، زندان و فشارهای امنیتی، ذرهای در اراده پولادین ایشان برای تبیین حقایق خلل ایجاد نکرد.
فرحبخش، افزود: ایشان با شجاعتی مثال زدنی در برابر استکبار ایستادند و برخلاف برخی حکام مرتجع، عزت و استقلال ایران را فدای منافع بیگانگان نکردند.
وی ادامه داد: ایشان با اقتدار، نام ایران را در قلب آزادیخواهان جهان زنده نگه داشتند و در برابر زیاده خواهیهای آمریکا، همواره با قاطعیت و صلابت سخن گفتند.
سادهزیستی؛ شاخصه برجسته سیره عملی رهبر معظم انقلاب
امام جمعه موقت بم با تأکید بر سلامت کامل مالی و زندگی زاهدانه رهبر فقید انقلاب، گفت: هیچ ملک، خودرو یا ثروتی به نام ایشان یا فرزندانشان ثبت نشده است و ایشان با وجود برخورداری از جایگاه رفیع ولایت مطلقه فقیه، همچون سادهترین مردم زیستند و حتی در تأمین سادهترین وعدههای غذایی نیز مراقبت ویژهای داشتند تا از بیتالمال کوچکترین سوءاستفادهای نشود.
فرحبخش، با اشاره به مردمی بودن ایشان، افزود: حضور بی واسطه ایشان در بحرانهایی نظیر زلزله بم و سایر نقاط آسیبدیده کشور، نشاندهنده پیوند عمیق قلبی ایشان با مردم بود و مردم بم هیچ گاه اهتمام ویژه ایشان به بازسازی و رسیدگی به امور زلزلهزدگان را فراموش نخواهند کرد.
وی ضمن گرامیداشت روز حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق کالا، اظهار کرد: امروز مطالبه بهحق مردم، حمایت از کالای داخلی و جلوگیری از ورود و خروج قاچاق است.
وی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای نظامی، انتظامی و دستگاههای نظارتی در این مسیر قدردانی کرد و خواستار تشدید اقدامات در ایستگاههای بازرسی شد.
آمریکا، مدعی دروغین حقوق بشر است
امام جمعه موقت بم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز حمله ددمنشانه ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (پرواز ۶۵۵)، این جنایت را زخمی ماندگار بر پیکره تاریخ ایران دانست و تصریح کرد: شهادت ۲۹۰ مسافر بیگناه که ۶۶ تن از آنان کودک بودند، سند آشکار پوچی ادعای حقوق بشر توسط غرب است.
حجتالاسلام فرحبخش، بابیان اینکه غرب و آمریکا هرجا منافع شان اقتضا کند، ظلم را به عنوان یک امر نیکو جلوه میدهند گفت: تاریخ انقلاب اسلامی و حوادث اخیر در منطقه، گواه روشنی است که مستکبران حتی از کشتار کودکان و نوجوانان در خانه خودشان نیز ابایی ندارند؛ از این رو حمایت جمهوری اسلامی از مستضعفین جهان، برای مقابله با همین خوی استکباری است.
شهرداران باید سیره شهید باکری را الگوی خود قرار دهند
وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن روز شهرداریها و دهیاری ها، ضمن گرامیداشت این مناسبت، با ذکر خاطراتی از سیره مدیریتی شهید مهدی باکری، خاطرنشان کرد: انتخاب سالروز شهادت شهید باکری به عنوان «روز شهرداریها»، پیامی روشن برای مدیران شهری دارد و شهرداران ما باید در رفتار با مردم، حسن خلق و تلاش برای پیشرفت و زیباسازی شهرها، از این شهدای گرانقدر الگو بگیرند.
حجتالاسلام فرحبخش، با تقدیر از زحمات مجموعه شهرداری بم در راستای اجرای «نهضت آسفالت» و زیباسازی شهر، تأکید کرد: اقدامات صورتگرفته قابل تقدیر است، اما برخی نقاط همچنان نیازمند بهسازی و رسیدگی فوری است که انتظار میرود شهردار محترم با رصد دقیق، نسبت به رفع مشکلات شهروندان اقدام کند.
تأکید بر عدالتمحوری و استقلال دستگاه قضا
حجتالاسلام فرحبخش، در پایان خاطرنشان کرد: عدالتمحوری یکی از ارکان اصلی سیره رهبر شهید بود؛ چنانکه در هفته قوه قضائیه نیز همواره بر استقلال این دستگاه و دوری از هرگونه توصیه و نفوذ تأکید داشتند و امروز نیز این مشی عدالتخواهانه و انقلابی در مسیر حرکت نظام جمهوری اسلامی، راهگشای مسئولان و مردم خواهد بود.
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