به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد عبداللهی‌نژاد صبح چهارشنبه در نشست صمیمی با اساتید و مبلغان استان اصفهان با خیرمقدم به حجت‌الاسلام والمسلمین عماد مشاور امور روحانیت و حوزه‌ها و مشاور رئیس‌جمهور در امور حوزه‌ها و روحانیت و دیگر حاضران در جلسه، اظهار کرد: خواهرانی که در این جلسه حضور دارند هر کدام نماینده بخشی از مجموعه حوزه علمیه خواهران از جمله اساتید، مدیران، مبلغان و اساتید راهنما هستند.

وی افزود: از این عزیزان درخواست کردیم هر کدام به نمایندگی از قشر خود نکاتی را مطرح کنند تا در نهایت از رهنمودهای حجت‌الاسلام والمسلمین عماد استفاده کنیم و جمع‌بندی مباحث انجام شود.

عبداللهی‌نژاد همچنین از دولت به دلیل نحوه اداره کشور در شرایط سخت اخیر تقدیر کرد و گفت: با وجود برخی کاستی‌ها که در هر مجموعه‌ای وجود دارد، اداره کشور در این شرایط دشوار قابل تقدیر است و امیدواریم این تشکر به مسئولان منتقل شود.

نگرانی از تبدیل مسئله حجاب به اختلاف اجتماعی

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به برخی دغدغه‌های فرهنگی گفت: یکی از مسائل جدی حوزه علمیه خواهران موضوع مباحث اجتماعی به‌ویژه مسئله حجاب و عفاف است.

وی ادامه داد: متأسفانه این موضوع در حال تبدیل شدن به یک مسئله اختلافی در جامعه است و ممکن است به وحدت اجتماعی آسیب بزند. در عین حال نظر حوزه علمیه خواهران برخوردهای تند و قهری نیست، اما جامعه اسلامی نیز این نوع رفتارهای اجتماعی را نمی‌پذیرد و انتظار می‌رود برای آن تدبیر مناسبی اندیشیده شود.

عبداللهی‌نژاد تأکید کرد: از بخش‌های مختلف حاکمیت به‌ویژه دولت انتظار می‌رود در این زمینه سیاست‌گذاری دقیق و مؤثری داشته باشند.

گلایه از وضعیت معیشت مردم و انتظار برای مدیریت جدی بازار

وی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی مردم گفت: مسئله معیشت و گرانی‌ها از موضوعاتی است که به‌طور طبیعی مردم را نگران و ناراضی می‌کند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان افزود: ما در حوزه وظیفه خود می‌دانیم که برای مردم تبیین و امیدآفرینی کنیم و این کار نیز در حال انجام است، اما در کنار آن انتظار می‌رود تدابیر جدی‌تری برای کنترل بازار و مهار گرانی‌ها اتخاذ شود.

وی ادامه داد: گاهی آنچه مردم را بیشتر از اصل گرانی ناراحت می‌کند، اظهارنظرهای متناقض برخی مسئولان است؛ برای مثال گفته می‌شود قیمت یک کالا منطقی نیست، در حالی که مردم انتظار دارند در چنین شرایطی برخورد جدی‌تری با این موضوع صورت گیرد.

درخواست برای حضور حوزه‌های خواهران در شوراهای تصمیم‌ساز

عبداللهی‌نژاد همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: در بسیاری از شهرستان‌ها حوزه علمیه خواهران فعال است و انتظار می‌رود مدیران این حوزه‌ها در شوراهای اداری، شورای فرهنگ عمومی و سایر شوراهای تصمیم‌ساز حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما معتقد نیستیم که صرفاً به دلیل جنسیت، سهمی برای خانم‌ها در مناصب در نظر گرفته شود، بلکه باور داریم هر فرد شایسته‌ای باید در جایگاه مناسب قرار گیرد؛ با این حال حوزه‌های علمیه خواهران ظرفیت علمی و فرهنگی قابل توجهی دارند که می‌تواند در فرآیند تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در ادامه به برخی مطالبات طلاب نیز اشاره کرد و گفت: طلاب خواهر نیز همانند دانشجویان انتظار دارند از برخی امکانات فرهنگی و معنوی از جمله عمره یا تسهیلات مرتبط با ازدواج بهره‌مند شوند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت برخی فرقه‌های انحرافی در استان اظهار کرد: مقابله فرهنگی و فکری با این جریان‌ها از دغدغه‌های جدی حوزه علمیه خواهران است و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول نیز در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

عبداللهی‌نژاد افزود: همان‌گونه که برای اقشار مختلف جامعه سرانه‌هایی در حوزه آموزش و خدمات در نظر گرفته می‌شود، انتظار داریم برای طلاب نیز سرانه مشخصی برای تأمین امکانات آموزشی و پژوهشی تعریف شود تا فعالیت‌های علمی آنان با کیفیت بیشتری دنبال شود.