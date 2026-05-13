به گزارش خبرنگار، مهدی یزدانیخرم نویسنده و فیلمنامه نویس قرار است بعد از همکاری با حبیب والینژاد در فیلم سینمایی «نیمشب» که این روزها به کارگردانی محمدحسین مهدویان در سینماها اکران است فیلمنامهای جدید درباره جنگ تحمیلی سوم را به نگارش درآورد.
بعد از اتمامِ دوره تحقیق و پژوهش درباره حمله تاریخی و حماسی ۲ فروند شکاری «تایگر اف ۵» نیروی هوایی ارتش به پایگاه آمریکایی بوهرینگ در کشور کویت در روز دوم جنگ سوم تحمیلی، نوشتن فیلمنامه این رخداد آغاز شدهاست.
مهدی یزدانیخرم بهعنوان نویسنده فیلمنامه انتخاب شده و این قصه را روایت میکند. حبیب والینژاد نیز تهیهکنندگی این فیلم را برعهده دارد.
این چندمین تجربه این تهیهکننده قدیمی سینمای ایران در حوزه نظامی است. «ببرها» با حمایت مستقیم ارتش جمهوری اسلامی ایران و بهویژه نیروی هوایی تولید خواهد شد.
هنوز کارگردان این پروژه سینمایی مشخص نشده و در حال رایزنی و مذاکره برای انتخاب کارگردان هستند.
یزدانیخرم در حال حاضر علاوه بر اکران فیلم «نیمشب»، سریال «اهل ایران» را هم که درباره جنگ رمضان است در مقام نویسنده در شبکه نمایش خانگی دارد.
